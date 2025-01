Sostituto Kvaratskhelia, il Napoli prende il gemello di Mbappé

Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo dopo la cessione di Kvaratskhelia: il suo sostituto è il gemello di Kylian Mbappè.

L’attacco del Napoli si è ora impoverito in maniera importante dopo l’addio del georgiano perché perde probabilmente il calciatore migliore della rosa e anche uno dei più forti del campionato. Ha fatto la differenza per lunghi tratti della sua esperienza in azzurro ma ora ha deciso di dire addio per mettersi alla prova con un’altra esperienza di grandissimo livello.

Il futuro del Napoli dipende dalle mosse di calciomercato che Giovanni Manna ha in mente di chiudere più velocemente possibile.

Calciomercato Napoli: erede di Kvaratskhelia a sorpresa

Il Napoli ha perso Khvicha Kvaratskhelia, cedendolo a 75 milioni di euro al PSG e ora è alla ricerca del sostituto perfetto per riuscire a non far rimpiangere le qualità del campione georgiano che è stato capace di fare grandissime cose nell’arco della sua esperienza in azzurro.

Con le cifre guadagnate dalla sua cessione il Napoli proverà a prendere un calciatore già pronto per determinare il futuro del club azzurro che vuole continuare a stare in alto per provare a vincere subito lo Scudetto.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli ora ha scelto il “gemello” di Kylian Mbappé per sostituire Kvaratskhelia.

Napoli: dalla Ligue 1 il sostituto di Kvaratskhelia

L’addio di Kvaratskhelia ha lasciato uno squarcio importante nell’economia del gioco del Napoli che dovrà gestire al meglio il suo addio anche dal puno di vista del gioco, visto che perde un calciatore determinante sia in fase offensiva che difensiva e molto utile anche per sacrificio e qualità.

Il nome nuovo che interessa il Napoli per sostituire Kvaratskhelia è quello di Ryan Cherki del Lione. Il talento francese è in uscita dal club della Ligue 1 che sta attraversando un periodo tremendo dal punto di vista finanziario e ha aperto le porte alla sua cessione.

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, Napoli e Lione hanno avviato i contatti per Cherki per un trasferimento immediato. Ha fatto breccia nel cuore di Manna ed è stato approvato da Conte che ha chiesto un calciatore duttile e dalle grandi qualità balistiche.

Cherki al Napoli: le cifre dell’affare

Il Napoli vuole subito Ryan Cherki dal Lione. L’attaccante classe 2003 è considerato il “gemello” di Mbappé in Francia per le sue qualità e movenze che ricordano molto quelle del campione del Real Madrid. E il club azzurro intende anticipare la concorrenza folta che si sta creando per riuscire ad acquistarlo.

Cherki costa 22 milioni di euro: sono queste le cifre che il Lione chiede al Napoli per cedere il calciatore francese con effetto immediato. Ha già dato il suo benestare alla trattativa e ora anche lui aspetta di capire se ci saranno i presupposti per il trasferimento.