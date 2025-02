Oaktree vende l’Inter: arriva l’offerta, svelati i dettagli

Oaktree cede l’Inter? Conferme riguardo il possibile ingresso di nuovi investitori, pronti a rinforzare sotto il punto di vista economico il club nerazzurro.

Continuano a rincorrersi le voci riguardanti la possibile cessione dell’Inter. Un anno fa, di questi tempi, Steven Zhang era alla ricerca di potenziali partner per poter ripagare il debito con Oaktree.

La parentesi Suning si è conclusa in modo definitivo con la società che adesso è finita nelle mani del fondo statunitense che ha grandi interessi nel valorizzare il suo investimento.

Ecco perché, ancora una volta, arrivano indiscrezioni riguardo la decisione di Oaktree di cedere l’Inter che può finire in mano a dei nuovi soci.

Cessione Inter: cosa c’è di vero sulla decisione di Oaktree

Le proprietà americane in Italia aumentano sempre di più. Alune di queste, sono arrivate nel campionato italiano solo per fare business. E’ il caso di Oaktree, per esempio, che è interessata alla volorizzazione della squadra e alla costruzione del nuovo stadio.

Il progetto degli americani riguardo il potenziamento della rosa con investimenti sulle future plusvalenze che possono permettere al club di autofinanziarsi. Non è un caso, per esempio, che nelle ultime sessioni la società si sia concentrata maggiormente sui giovani talenti.

L’acquisto di Zalewski, per esempio, classe 2002, arrivato in questa sessione di mercato invernale, è una conferma riguardo le intenzioni del club nerazzurro che anche in vista della prossima stagione guarda con attenzione ai giovani che si stanno mettendo in evidenza in questo campionato di Serie A.

Intanto, riguardo il futuro societario dell’Inter arrivano degli aggiornamenti. A fare il punto della situazione è il Sole 24 Ore che svela la possibilità di un ingresso di nuovi soci all’interno dell’Inter.

Nell’ultimo periodo sono arrivate manifestazioni di interesse per la società nerazzurra. Il fondo californiano potrebbe prendere in considerazione la possibilità di allargare il proprio asset e cedere una parte dell’Inter per favorire l’ingresso di nuovi investitori internazionali.

Nuovi investitori Inter: ultimissime notizie

Oaktree cede l’Inter?

Molto presto, dunque, la società potrebbe aprire all’ingresso di nuovi soci di minoranza che hanno già fatto sapere di essere interessati all’Inter.

Oaktree, dunque, prenderà in esame le varie proposte per poi sciogliere le riserve riguardo la cessione di una parte dell’Inter. E’ da escludere, almeno per il momento, la possibilità di cedere tutte le quote del club.