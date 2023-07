Il ‘nuovo Tinder’ colpisce anche Bellingham: cosa è successo

Una nuova moda che sta colpendo numerosi calciatori di livello internazionale. Tra questi anche Jude Bellingham, fuoriclasse del Real Madrid.

Uno dei colpi più altisonanti dell’estate di mercato 2023 praticamente appena cominciata ha riguardato il Real Madrid. Infatti la squadra di Carlo Ancelotti ha messo sotto contratto uno dei centrocampisti più forti e di prospettiva di tutto il panorama europeo.

Jude Bellingham è stato strappato dal Real al Borussia Dortmund, per un esborso pari a 103 milioni di euro. Dopo tre stagioni esaltanti in Bundesliga, il centrocampista inglese ha fatto un ulteriore salto di qualità. A solo 20 anni di età è già una delle stelle più costose e di talento del calcio mondiale.

A far parlare e discutere di Bellingham però non ci sono solo le sue prestazioni positive sul campo o le cifre astronomiche pagate dal Real Madrid per strapparlo alla concorrenza. Bensì anche una notizia, lanciata dal quotidiano spagnolo AS, che riguarda la vita privata e sentimentale dell’inglese.

Bellingham sbarca su Raya, l’applicazione di incontri per personaggi celebri

L’ultima notizia è molto curiosa. Bellingham si sarebbe iscritto ad un particolare servizio che ricorda da molto vicino Tinder, ovvero la nota app di incontri che viene utilizzata da mezzo mondo per conoscere persone e sviluppare nuovi rapporti.

Tale applicazione si chiama Raya ed è molto meno conosciuta della già citata app di incontri per un semplice motivo: si tratta di un portale dedicato a personaggi celebri e molto seguiti. Infatti per iscriversi ed utilizzare Raya c’è bisogno dell’approvazione di accesso da parte di un algoritmo che calcola la realtà del profilo e soprattutto la fama ed i follower che conta il personaggio in questione.

In questo modo Bellingham ha deciso di immergersi nel mondo degli incontri on-line, dopo la rottura con la fidanzata modella Asantewa Chitty. Attualmente single, il centrocampista classe 2003 del Real Madrid ha ora la possibilità di conoscere in chat nuove ragazze, ma tutte facenti parte di un mondo esclusivo come quello dello showbiz o dei social network.

Come spiega AS, l’applicazione Raya è stata utilizzata in tempi recenti anche da molti altri vip di spessore internazionale: ad esempio Lewis Hamilton, Drew Barrimore, Channing Tatum, Demi Lovato, Matthew Perry o Ben Affleck. Una clientela d’élite dunque per questo sito web che aiuta persone celebri a conoscersi e, chissà, ad iniziare un qualsiasi tipo di relazione. Bellingham è l’ultimo acquisto in tal senso.