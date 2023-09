Serie A: primo esonero deciso: Nicolato nuovo allenatore

Svolta a sorpresa in Serie A: l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21 Paolo Nicolato è pronto a guidare un nuovo club.

Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro dell’allenatore Paolo Nicolato che è attualmente libero dopo la fine della sua esperienza in Nazionale. Valutazioni in corso da parte della società italiana che è alle prese con l’esonero del proprio tecnico. Nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’addio, l’ex ct potrebbe subentrare e guidare per la prima volta in carriera una squadra di Serie A.

Decisione sofferta ma necessario da parte del presidente che vuole dare una scossa a tutto l’ambiente e allo spogliatoio che, in quest’avvio di stagione, ha raccolto davvero poco rispetto a quanto seminato. Ecco perché, dopo l’ennesima brutta figura, la società ha deciso di mandare via l’allenatore e chiamare un nuovo mister. A sorpresa, la dirigenza potrebbe affidarsi ad una sorpresa ovvero Paolo Nicolato ex ct dell’Under 21 italiana. Il tecnico, che in carriera non ha mai allenato nella massima serie, è reduce da una trafila del settore tecnico di Coverciano che l’ha portato a guidare le Nazionali giovanili, dall’Under 18 fino all’Under 21. Libero dallo scorso giugno, a causa del mancato rinnovo di contratto, Nicolato è pronto a vivere questa nuova esperienza in Italia in un club di Serie A.

Serie A esonero deciso: Paolo Nicolato sarà il nuovo allenatore

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro a Empoli di Paolo Zanetti: il tecnico, dopo il 7-0 di ieri contro la Roma, è finito in discussione. La società sta lavorando per dare una scossa all’ambiente, deluso da quest’avvio di stagione disastroso.

Oltre all’ultimo posto in classifica in queste prime quattro giornate la squadra non ha realizzato neanche un gol. Numeri impietosi che confermano le difficoltà di Zanetti. Ecco perché nelle prossime ore potrebbe arrivare la comunicazione riguardo l’esonero dell’allenatore.

Chi sarà il nuovo allenatore dell’Emoli? Avanza la candidatura di Paolo Nicolato. Secondo tmw, l’ex ct della Nazionale italiana Under 21 potrebbe raccogliere l’eredità di Paolo Zanetti con il presidente Corsi pronto a scommettere su di lui e nominare come nuovo allenatore dell’Empoli Paolo Nicolato.

Zanetti esonerato a Empoli? Nicolato al suo posto, i dettagli

Ieri le parole del ds Accardi hanno confermato le intenzioni della società che in queste ore sta valutando riguardo l’esonero da Empoli dell’allenatore Zanetti. Nell’ambiente già sono iniziati a circolari i nomi dei possibili sostituti, in lista ci sono: Davide Nicola, Luca Gotti, Leonardo Semplici e Paolo Nicolato. Una decisione definitiva sarà presa nei prossimi giorni.