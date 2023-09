Milan, c’è l’infortunio: ginocchio ko, salta la Champions

Nuovi aggiornamenti riguardo la sfida di Champions League tra Milan e Newcastle: c’è un calciatore che non sarà a disposizione, ecco cosa è successo.

L’umore non è dei migliori ma l’obiettivo del Milan è archiviare al più presto la brutta sconfitta contro l’Inter. I rossoneri hanno la possibilità di riscattarsi subito con la gara di Champions League contro il Newcastle, in programma martedì alle ore 18.45. Un match che riporterà a San Siro Sandro Tonali, che l’estate scorsa ha lasciato il Milan per trasferirsi in Inghilterra. Un ritorno emozionante per il centrocampista che affronterà subito la sua ex squadra. Ecco, intanto, le ultimissime riguardo la formazione: c’è un’assenza importante. Il calciatore ha subito un problema al ginocchio.

Brutte notizie per l’allenatore che, per la di Champions League Milan Newcastle, non avrà a disposizione il giocatore che ha subito un infortunio al ginocchio. Assenza non di poco conto per il mister che dovrà fare altre scelte in mezzo al campo. Ecco le parole dell’allenatore che hanno confermato il forfait del giocatore che non sarà a disposizione per questa prima partita di Champions, valida per la fase a gironi.

Milan: infortunio serio, salta la Champions

Esordio in salita per il Milan che arriva non al meglio alla gara contro il Newcastle. La pesante sconfitta nell’ultimo turno di campionato, per 5 a 1 contro l’Inter, ha alimentato dubbi sulla rosa dei rossoneri. Si attende una risposta da parte dei giocatori, un altro passo falso potrebbe compromettere tutto.

Intanto, c’è l’annuncio che arriva dall’Inghilterra riguardo l’infortunio del calciatore che non è al meglio della condizione. L’allenatore ha comunicato l’indisponibilità del brasiliano che non prenderà parte alla sfida in programma domani sera a San Siro contro il Milan.

Brutte notizie, dunque, per il Newcastle che non avrà a disposizione il centrocampista Joelinton. Il giocatore ha subito un infortunio al ginocchio, non sarà a disposizione per la sfida di Champions League contro il Milan.

L’allenatore del Newcastle Eddie Howe ai microfoni del canale ufficiale del club inglese ha annunciato l’indisponibilità di Joelinton.

“Sarà assente per qualche settimane a causa di un problema al ginocchio, subito con la Nazionale brasiliana nella seconda partita per le qualificazioni ai Mondiali”.