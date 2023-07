Immobile e la Lazio al bivio: incontro urgente Lotito-agente

Ciro Immobile è il volto della Lazio ma il suo futuro in biancoceleste è in bilico: incontro in queste ore tra Lotito e il suo agente.

Il capitano della Lazio è di fronte a un bivio: restare per sempre o andare via per provare una nuova esperienza. Con Maurizio Sarri è sempre stato decisivo e fondamentale e perderlo proprio nella stagione in cui si giocherà anche la Champions League sarebbe estremamente deleterio per il mondo biancoceleste.

Saranon decisivi i prossimi giorni per stabilire il futuro di Ciro Immobile anche se il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non sembra avere nessuna intenzione di lasciarlo partire.

Calciomercato Lazio, futuro Immobile: ora cambia tutto

Per Ciro Immobile è tempo di iniziare a valutare con cura e con molta lucidità il suo futuro. Ha dato tantissimo alla Lazio, diventandone anche il marcatore più prolifico della storia e nella prossima stagione – in caso di permanenza – si giocherà anche la Champions League da titolare.

Per Sarri è il centravanti perfetto, capace di fare gol in qualsiasi modo e da qualsiasi posizione, scendendo in campo sempre con la stessa fame e la stessa voglia di quando era giovanissimo. Per Immobile, però, ora è tempo di guardare al futuro e alle nuove opportunità che si stanno aprendo di fronte a lui.

Ci sono offerte molto importanti in arrivo e solo il capitano della Lazio può decidere se lasciare tutto così com’è oggi o cambiare radicalmente la sua vita.

Lazio, incontro Lotito – agente Immobile: le ultime

In casa Lazio tiene banco il futuro di Ciro Immobile. Il capitano dei biancocelesti è il volto della squadra e il leader del gruppo che tanto ha fatto bene nella passata stagione. Per Maurizio Sarri sarà importante mantenere il più possibile l’ossatura della squadra e dopo l’addio di Milinkovic-Savic, non vorrebbe perdere anche Ciro Immobile.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, ci sarà un incontro ad Auronzo di Cadore nelle prossime ore tra Claudio Lotito e l’agente di Ciro Immobile, Marco Sommella, per definire una volta per tutte il futuro del bomber italiano.

Ci sono ancora molti argomenti di cui discutere e i tifosi dovranno conoscere la verità su quanto sta accadendo nel mondo Lazio. Perdere anche Ciro Immobile sarebbe devastane per la passione dei cuori biancocelesti che si aspettano una stagione di grande livello.

Immobile verso l’Arabia Saudita? Due club in pole position

Il futuro di Ciro Immobile si scrive nelle prossime ore. L’attaccante napoletano della Lazio è al centro di numerose vicissitudini di mercato che possono portarlo lontano dalla Serie A. Anche per lui, così come per molti altri campioni del calcio europeo, ci sono sirene dall’Arabia Saudita con contratti faraonici che fanno vacillare le idee di permanenza.

Al-Shabab e Al-Wehda sono i club in pole position per acquistarlo e ad oggi è solo il bombe italiano che dovrà decidere se accettare o meno.