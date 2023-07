Inter, Marotta bissa il colpo: accordo per la firma

Il calciomercato dell’Inter porta novità importanti per Simone Inzaghi e per l’intera Serie A: si chiude un altro colpo alla Marotta.

Sono già iniziate tante trattative che possono cambiare il volto alla squadra di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha un obiettivo molto importante: riconfermarsi in Europa e di tornare a vincere anche la Serie A. La voglia dei nerazzurri tornare a vincere lo Scudetto per arrivare allo storico traguardo del 20esimo campionato vinto.

All’Inter serviranno colpi di primo livello per continuare a tenere alto il valore della rosa e bisognerà anche provare a mantenere il più possibilie l’ossatura della squadra.

Calciomercato Inter, Marotta piazza il colpo: le ultime

L’Inter vive un momento molto delicato per il calciomercato. Ci sono le grandi squadre nel resto d’Europa che stanno puntando i calciatori nerazzurri e presto potrebbero arrivare altre offerte che faranno vacillare club e calciatori.

In casa Inter è stato stabilito il piano mercato per la nuova stagione che ha già preso il via e che si preannuncia determinante per stabilire a che punto è il club. I nerazzurri hanno intenzione di mantenere gran parte della squadra e non perdere tutti i big che, però, sono molto richiesti sul mercato. I top club europei hanno avviato i colloqui con Marotta e Ausilio e presto potrebbero esserci dei colpi a sorpresa.

Simone Inzaghi ha chiesto garanzie per la rosa che dovrà allenare: nella scorsa stagione ha dovuto inventare tante volte formazioni diverse a causa di continui infortuni e ora vuole una rosa più profonda e comunque pronta a vincere.

Inter, colpo dalla Serie A: ci pensa Marotta

L’Inter guarda anche in Serie A per completare la rosa di Simone Inzaghi. Sono arrivati già calciatori importanti che possono dare un grosso aiuto alla squadra per provare a vincere nuovamente in Serie A e continuare ad essere protagonisti in Europa.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha chiesto un difensore italiano e della Serie A per completare il reparto arretrato e avere a disposizione una rosa completa. C’è Rafael Toloi nei pensieri dell’Inter. Il difensore italo-brasiliano dell’Atalanta è perfetto per lo schieramento a 3 che vuole Inzaghi e ha anche molta esperienza in Serie A.

Toloi sarebbe il sostituto perfetto di Milan Skriniar. Marotta è già sceso in campo per avviare la trattativa con l’Atalanta e il suo entourage e chiudere l’affare il prima possibile.

Toloi all’Inter: le cifre dell’affare

Toloi all’Inter è il colpo di calciomercato a sorpresa che sta provando a chiudere Marotta. Il dirigente nerazzurro vuole accontentare Inzaghi e portargli calciatori già pronti a fare da titolari sin dalla prima giornata.

Il colpo Toloi rappresenta esperienza e qualità per l’Inter che cerca di completare la rosa. Ha un contratto in scadenza nel 2024 con l’Atalanta ed essendo un classe ’90 la trattativa potrebbe chiudersi sulla base di 5 milioni di euro.