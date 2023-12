Incardona esplosiva: che delirio su Instagram

Eleonora Incardona si prende la scena su Instagram ancora una volta, nuovo scatto a dir poco micidiale che infiamma la platea

Ci avviamo alla conclusione di un 2023 che è stato denso di eventi importanti, soprattutto dal punto di vista sportivo. In buona parte dei principali appuntamenti, ci ha accompagnato una presenza che il pubblico ha imparato a conoscere assai bene. E ormai non si può più farne a meno: Eleonora Incardona.

Grandissima appassionata non soltanto di calcio, ma anche degli altri sport, Eleonora si è fatta notare un po’ dovunque, facendo diventare le sue immagini virali in tutto il web. Il suo fascino del resto lo conoscevamo già da tempo. Oggi, l’ex cognata di Diletta Leotta ha trovato però la sua consacrazione definitiva come conduttrice sportiva, come modella, volto pubblicitario ed entrato nelle case di tutti, non soltanto tramite i social.

La 32enne ragusana ha raccolto successi e riconoscimenti sparsi, come l’essere stata scelta tra le madrine del Giro d’Italia, o l’essere entrata nella famiglia di DAZN. Di pari passo, è andata la crescita del suo seguito sulla community. Eleonora è ormai vicina al milione di followers su Instagram, un traguardo prestigioso che di questo passo raggiungerà tra non molto. I suoi scatti, inevitabilmente, lasciano sempre il segno, vista la sua sensualità esplosiva, che non può certo passare inosservata. E con l’approssimarsi del Natale, anche lei scende in campo sfoderando nuovamente tutto il suo fascino.

Eleonora Incardona, la minigonna scopre gambe perfette: boati di meraviglia dai fan

L’atmosfera si fa sempre piuttosto calda quando si parla di lei. E con quest’ultima posa Eleonora decide di confermare tutti i commenti positivi che la riguardano, mandando fuori di testa i fan.

Per una volta, la sua vertiginosa scollatura è coperta da un maglioncino accollato, ma non importa. Le sue curve sinuose ed esplosive si notano lo stesso, e questa volta l’attenzione viene rapita più che altro dalla minigonna da cui spuntano gambe da urlo in calze trasparenti. Il suo sorriso radioso e magnetico fa il resto per conquistarci inesorabilmente per l’ennesima volta e il risultato in termini di like e messaggi d’amore è scontato: “Più bella di te non c’è nessuna”, “Sei meravigliosa”, “La bellezza della Sicilia in uno scatto”, “Una principessa da sposare”, “Stupenda e incantevole”.