Incardona straripante: scollatura da capogiro

Eleonora Incardona sempre più incontenibile: la showgirl ragusana fa risaltare le sue curve pazzesche, magia a prima vista

La primavera 2023 ha consacrato in maniera definitiva Eleonora Incardona tra le bellezze più amate d’Italia e in particolar modo tra gli appassionati di sport. La ragusana classe 1991 si è presa le luci della ribalta e non intende lasciarle più.

L’ex cognata di Diletta Leotta ha compiuto un ulteriore grande salto di qualità, dopo quello come modella e come conduttrice sportiva, ricoprendo quest’anno il ruolo di madrina del Giro d’Italia. L’abbiamo dunque ammirata lungo tutto il percorso della carovana rosa, partito a inizio maggio da Pescara e giunto a Roma, con il trionfo conclusivo di Primosz Roglic, che ha conquistato il primato con il trionfo nella penultima tappa, la cronometro di Monte Lussari che gli ha permesso di scavalcare in vetta alla classifica Geraint Thomas.

Eleonora in queste settimane non si è limitata a seguire il Giro, ma è stata anche presente agli Internazionali d’Italia di Tennis, ai playoff di basket e negli stadi calcistici, come ad esempio per il derby di Milano in semifinale di Champions League e a Roma per la finale di Coppa Italia. Insomma, dove c’è sport c’è lei. E si tratta di una visione acclamatissima da sempre più fan: su Instagram è ormai giunta ad avere quasi 850 mila followers.

Eleonora Incardona, ‘saluto’ al Giro d’Italia con un ultimissimo scatto da favola

Dopo un periodo del genere, Eleonora si prepara a lanciarsi verso nuove avventure sempre più coinvolgenti. Chissà quali progetti ha in mente, di sicuro in estate ci farà sognare con immagini di rara bellezza. La sua eleganza e sensualità risaltano sempre in maniera inequivocabile, come in uno degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo.

Dal cassetto dei ricordi recenti, spunta una delle immagini della giornata conclusiva del Giro, a Roma. Il primo piano con un abito sgargiante, color giallo acceso, è spettacolare, il sorriso e lo sguardo di Eleonora sono divini ma la sua scollatura esplosiva lo è di più. Un vero e proprio capolavoro, un lato A che accende i sensi e la fantasia degli ammiratori.

Immagine da riguardare in loop, praticamente ipnotica, con like e commenti entusiasti che si palesano a ripetizione. La sensazione è che quando Eleonora arriverà sulle spiagge scatenerà vere e proprie ovazioni al suo passaggio. D’altra parte non potrebbe essere altrimenti, vista la sua bellezza e quel fisico da paura che si ritrova. Incontrarla in spiaggia potrebbe essere una gran bella fortuna!