Mercato Milan, accelerata per il bomber: assist dal Lipsia

Mercato Milan, arriva la svolta per l’arrivo della punta che ha chiesto Stefano Pioli per la prossima stagione. L’affare è di altissimo profilo e per la buona riuscita dell’operazione c’è l’assist da parte del Lipsia. Arriva uno dei profili di maggior interesse di tutto il panorama calcistico europeo.

Il Milan, come è noto, è a caccia di un centravanti da regalare a Stefano Pioli. Il solo Olivier Giroud, infatti, complice ormai l’età che ci suggerisce che ha qualche Primavera di troppo, non basta. Dal punto di vista fisico, infatti, un profilo del genere va gestito e per questo serve una alternativa in grado di non farlo rimpiangere. E magari di renderlo impiegabile soprattutto nei big match, in cui tendenzialmente si esalta. In tal senso arriva la svolta nella trattativa per il bomber, con i rossoneri che sono pronti a chiudere grazie ad un assist del Lipsia.

Mercato Milan, arriva il bomber

I nomi più ricorrenti, come è noto, in ottica Milan per il ruolo di centravanti sono quelli di Gianluca Scamacca e di Alvaro Morata, che però hanno costi importanti. Per il primo la speranza è di arrivare al prestito, ma in questo momento la Roma sembra essere avanti. Ovviamente, però, non sono gli unici profili seguiti. Anzi. In tal senso, arrivano novità importanti.

Stando a quanto raccontato da footballclubdemarseille, infatti, il Lipsia, che da tempo seguiva Lois Openda, ha messo gli occhi su Balogun. Questa virata su un altro obiettivo è legato alla valutazione che il Lens fa del talento belga. A questo punto, dunque, la strada è spianata per i rossoneri, dal momento che la più importante avversaria per questo talento ha deciso di defilarsi e di virare su altri profili. Non è facile, ma è probabile che il Lens, con il passare dei giorni, possa abbassare le pretese per la sua stella.

Openda al Milan, i numeri

Sono davvero impressionanti i numeri di Lois Openda nelle ultime due stagioni, ancor di più tenendo conto del fatto che è un classe 2000. Nella stagione 2021/2022, quando era in prestito al Vitesse, ha siglato tra tutte le competizioni 24 gol in 50 partite. Quest’anno, invece, in 42 match, ha segnato in 21 occasioni, mantenendo di fatto da due anni la media di un gol ogni due gare. Per il Milan sarebbe un colpo clamoroso.