Juve, scambio più cash: ecco il centrocampista

Juve scambio più cash per arrivare al centrocampista tanto desiderato. La nuova Juventus di Cristiano Giuntoli vuole ripartire dal pallino del suo direttore sportivo.

Una Juventus competitiva e sostenibile, che cioè torni a vincere mantenendo però i conti ben sotto controllo. Cessioni mirate per risanare il bilancio e finanziare i nuovi acquisti. Questa la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Dinanzi ad offerte irrinunciabili tutti possono partire così come tutti i reparti potrebbero essere interessati a nuovi arrivi. Per il centrocampo Sergej Milinkovic-Savic sembrava il profilo ideale e mai come in questa sessione di mercato era parso che finalmente il sogno della dirigenza bianconera di portarlo a Torino potesse realizzarsi. L’offerta fuori misura proveniente dall’Arabia Saudita per il centrocampista serbo, ormai ex Lazio, ha di fatto saltare l’affare.

Ma il vuoto è rimasto e Cristiano Giuntoli vorrebbe riempirlo non più con vecchio pallino bianconero, bensì con un suo vecchio pallino che il neo direttore sportivo bianconero ha seguito fin dai tempi di Napoli. E con il nuovo direttore sportivo la Juventus potrebbe allacciare nuovamente lo storico rapporto con l’Atalanta. Un’intesa sportiva che nel corso dei decenni ha portato a Torino, via Bergamo, diversi campioni che hanno fatto poi la storia della Juventus.

Da Scirea a Cabrini, da Inzaghi a Vieri, ai quali potrebbe aggiungersi il centrocampista inseguito ora da Giuntoli: Teun Koopmeiners.

Juve, scambio più cash per il centrocampista

Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta, classe 1998, rappresenta l’obiettivo primario del direttore sportivo bianconero per il futuro centrocampo di Massimiliano Allegri.

L’Atalanta è da sempre una miniera d’oro in grado di esporre in vetrina pezzi pregiati. E tutti dal costo elevato. Il centrocampista olandese Teun Koopmeiners non rappresenta certo un’eccezione e il valore è stimato dalla società orobica attorno ai 40 milioni di euro. La Juventus vorrebbe inserire un contropartita tecnica per ridurre l’esborso economico. Il ventenne Matias Soulé, centrocampista/attaccante argentino dei bianconeri potrebbe rappresentare la giusta chiave per aprire la trattativa per Koopmeiners alla Juventus. L’Atalanta, dal canto suo, preferirebbe, in caso di cessione del gioiello olandese, soltanto cash.

Il mancino dell’Atalanta, ottimo in fase di impostazione e capace di coprire tutti i ruoli del centrocampo, rappresenterebbe un gran colpo per la Juventus che nella zona nevralgica del campo convive con il rebus Paul Pogba. Fin tanto che non vi saranno riscontri attendibili sulle reali condizioni fisiche del centrocampista francese, arrivato a zero nella passata sessione estiva di mercato, la dirigenza dovrà giocoforza pensare ad un centrocampista in più da aggiungere all’attuale lotto. Teun Koopmeiners è il primo della lista di Cristiano Giuntoli e profilo assai gradito anche a Massimiliano Allegri.