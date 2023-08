Infortunio al ginocchio e nuova operazione: cosa cambia per l’Inter

Il calciatore di un top club ha subito un nuovo infortunio al ginocchio e dovrà sottoporsi ad un’operazione: la notizia scuote pure l’Inter

Al momento l’Inter ha due priorità sul calciomercato in vista della prossima stagione. Chiusa la trattativa per portare Lazar Samardzic in nerazzurri, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno continuando a lavorare alacremente per regalare a Simone Inzaghi un centravanti titolari.

Per quanto concerne il reparto offensivo, la volontà del club lombardo era mettere in atto il ritorno ad Appiano Gentile di Romelu Lukaku, ma la punta belga non si è comportata nel migliore dei modi (per usare un eufemismo) nei confronti del club milanese. L’ex Manchester United, dal canto suo, ha aperto fortemente all’ipotesi di un trasferimento alla Juventus, spingendo indirettamente la ‘Beneamata’ ad abbandonare la pista in argomento e guardare altrove.

L’Inter, dopo aver trattato e perso Gianluca Scamacca, cerca ora un altro profilo. il bomber classe ’99 giocherà in Serie A nella prossima stagione con la maglia nerazzurra indosso, ma quella dell’Atalanta. Gli orobici, infatti, hanno beffato proprio l’Inter convincento il West Ham a suon di milioni di euro. In realtà, la preferenza del bomber era approdare nella squadra allenata da José Mourinho, per la quale tifa sin da bambino ma ha accettato la corte della Dea.

Ecco perché in casa nerazzurra si sta lavorando ora su altre opzioni. Tra queste c’è sicuramente quella che porta al nome di Folarin Balogun (22 anni), giovane punta statunitense in forza all’Arsenal.

Calciomercato Inter, affare Balogun: Gabriel Jesus complica tutto

Tale pista si è decisamente raffreddata nell’ultimo periodo per via delle richieste economiche elevate dei ‘Gunners’. Per entrare in possesso del cartellino di Balogun, infatti, è necessario spendere almeno 35-40 milioni di euro.

L’Inter non vorrebbe neanche avvicinarsi più di tanto a questa soglia. E l’Arsenal non abbasserà di certo le pretese, a maggior ragione dopo il nuovo infortunio al ginocchio subito da Gabriel Jesus, che costringerà il brasiliano a sottoporsi ad un intervento chirurgico prima di iniziare il periodo di riabilitazione.

E Balogun? Il talento statunitense resta in uscita, visto che Arteta ha dichiarato che il piano di mercato del club inglese non cambia. Ma considerando la situazione difficile, l’Inter per prendere l’ex Reims dovrebbe soddisfare le richieste dei Gunners. Non c’è altra strada.