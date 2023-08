Tegola Napoli, si ferma in allenamento: esordio a rischio

Tegola per il Napoli che vede il giocatore fermarsi in allenamento: esordio in campionato contro il Frosinone a rischio.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato e mancano sempre meno giorni all’inizio della nuova stagione di Serie A che vedrà il Napoli cercare di mantenere lo scettro di campione d’Italia.

Lo storico terzo scudetto conquistato nella passata stagione non basta agli azzurri che ora vogliono avere un ciclo di successi, pur coscienti quanto possa essere difficile confermarsi. Non sono molte, infatti, le squadra capaci di trionfare in campionato più volte di seguito e non è un caso se dopo i 9 anni di dominio della Juventus, sia Inter che Milan non siano riuscite a confermarsi sul tetto d’Italia dopo aver vinto il titolo l’anno precedente.

Il Napoli, però, vuole dimostrare di avere tutte le carte in regola per potersi ripetere e dovrà farlo fin dalla prima giornata dove è atteso dalla trasferta sul campo del neopromosso Frosinone,gara che segnerà l’esordio ufficiale di Rudi Garcia in azzurro.

Tuttavia, la partita non si sta avvicinando sotto i migliori auspici per il Napoli che di recente sta perdendo alcuni giocatori importanti per infortunio e nell’ultimo allenamento è arrivata un’altra tegola, con Anguissa che si è dovuto fermare, preoccupando non poco i tifosi azzurri.

Napoli, tegola Anguissa: infortunio per il centrocampista e Frosinone a rischio

L’esordio del Napoli campione d’Italia in campionato avverrà sabato 19 agosto sul campo del Frosinoneche vorrà iniziare la sua Serie A con il botto, ottenendo un successo contro i campioni in carica. Gli azzurri sanno che si tratterà di una partita difficile, essendo ad inizio stagione e Rudi Garciasta facendo lavorare duramente la squadra per farla trovare pronta.

Tuttavia, il tecnico francese deve fare i conti con alcuni infortuni che stanno preoccupare i tifosi azzurri in vista di questo esordio e nell’ultima seduta di allenamento si è fermato pure Franck Zambo-Anguissa. Il camerunense, come riportato dal Napoli sul proprio sito con un comunicato ufficiale, ha riportato una distrazione di primo grado del muscolo del soleo della gamba destra e che verrà rivalutato la prossima settimana.

Anguissa ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma appare chiaro come l’esordio in campionato a Frosinone per il camerunense sia ora a forte rischio. L’infortunio del centrocampista non è grave, ma non è neppure banale e le possibilità che sia out per la sfida contro la squadra ciociara sono molto alte.

Una brutta notizie per il Napoli che negli ultimi giorni già ha dovuto fare i conti con altri infortuni accorsi a giocatori importanti quali Osimhen e Kvaratskhelia. Oltre ad Anguissa, inoltre, anche il georgiano rischia di saltare la sfida contro il Frosinone dato che l’infortunio subito nella sfida contro il Girona sia più grave del previsto. Insomma, per Rudi Garcia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli potrebbe essere più difficile di quanto sembri.