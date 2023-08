Calciomercato, si sblocca l’addio di Vlahovic: destinazione a sorpresa

Il futuro di Dusan Vlahovic parrebbe essere ad un passo dalla definizione in questo calciomercato. Proprio nelle ultime ore, infatti, è stata registrata una svolta importante che avrebbe sbloccato l’addio del centravanti serbo dalla Juventus.

Nel corso di queste settimane il nome dell’ex Fiorentina è stato accostato a tantissimi top club europei, ma la destinazione finale di Vlahovic sarebbe essere una sorpresa assoluta.

Nelle prossime settimane le questioni potrebbero infittirsi, con il serbo che a questo punto potrebbe davvero dire addio alla Juventus in questo calciomercato dopo appena un anno e mezzo dal suo arrivo in bianconero.

Calciomercato Juventus, si sblocca l’addio di Vlahovic: ecco dove va

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic in questo calciomercato, che a quanto pare sarebbe ad un passo dal lasciare la Juventus, ma questa volta per davvero. Appena arrivato Giuntoli ha immediatamente messo le cose in chiaro col serbo, non ritenendolo più uno degli incedibili della formazione di Massimiliano Allegri.

Nel corso di questa tournée estiva Vlahovic ha però dimostrato di voler mantenere il proprio posto nell’attacco della Juventus, ma la Vecchia Signora pare abbia già preso una decisione importante in merito al futuro di uno dei prospetti migliori del calcio mondiale. Il serbo, dunque, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà il club bianconero, anche perché nelle ultime ore è stata registrata una svolta importante che avrebbe completamente stravolto le carte in tavola, anche perché ad essersi mossa è stata un delle società più importanti del mondo.

Stando infatti a quanto riportato da La Ser, con l’ipotesi Chelsea che sta piano piano tramontando, è il Real Madrid il club ora intenzionato a parlare con la Juventus per Dusan Vlahovic in questo calciomercato.

Juventus, il Real Madrid punta Vlahovic: le ultime

Stando a quanto riportato da alcuni media spagnoli il Real Madrid starebbe seriamente iniziando a sondare il terreno per Dusan Vlahovic in questo calciomercato. La Ser, infatti, avrebbe riferito che i Blancos starebbero pensando al serbo della Juventus per andare a completare e rinforzare l’attacco di Carlo Ancelotti.

C’è un però enorme a questa faccenda, visto che al momento Vlahovic rappresenterebbe essere solo una semplice alternativa per il Real Madrid, visto che il reale obiettivo dei club spagnolo in questo calciomercato è Kylian Mbappé. Qualora il sogno francese non dovesse realizzarsi, i Blancos potrebbero fare all-in proprio sul serbo.

Juventus: il Chelsea non molla Vlahovic

Nel mentre il Real Madrid valuta e sonda il terreno per Vlahovic, il Chelsea non molla la presa sul centravanti serbo della Juventus. I Blues, a differenza dei Blancos, hanno però la carta Lukaku da poter sfruttare a proprio favore per convincere la Vecchia Signora.