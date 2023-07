Milan: infortunio pesantissimo, le condizioni

Nuovo infortunio per il Milan, brutte notizie per Pioli che dovrà valutare le condizioni fisiche del suo calciatore.

Problema fisico per il calciatore del Milan che è stato costretto ad uscire nel corso dell’amichevole di questa mattina contro la Juventus, terminata 2-2 e vinta ai rigori dai bianconeri. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche del giocatore, c’è preoccupazione per Pioli ed anche il club monitora costantemente la situazione.

Guai fisici per il calciatore del Milan che ha giocato solo venti minuti nel derby italiano contro la Juventus, andato in scena nelle scorse ore a Carson. La partita amichevole, nonostante la sconfitta ai rigori dopo il 2-2 nei novanta minuti, ha confermato i segnali positivi già intravisti nel corso del match contro il Rea Madrid. La tourneè negli States sta regalando grosse sorprese alla squadra con Pioli che è a lavoro per far memorizzare ai suoi gli schemi tattici del nuovo 4-3-3, marchio di fabbrica di questa stagione. Intanto, ecco le ultimissime notizie relative all’infortunio del calciatore. Ci sono delle novità riguardo i tempi di recupero.

Milan: l’annuncio sull’infortunio, attesa per le sue condizioni

Costretto al cambio, l’infortunio del calciatore andrà monitorato nelle prossime ore. C’è preoccupazione in casa Milan in merito alle condizioni fisiche del ragazzo che è uscito al 21′ del primo temo a causa di un problema fisico. Il match contro la Juventus lascia questa nota negativa con il giocatore che nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali.

La dirigenza monitora la situazione anche perché in caso di infortunio serio dovrà intervenire sul calciomercato per prendere un sostituto all’altezza, visto che in rosa c’è solo un ricambio.

L’infortunio di Davide Calabria sta tenendo in ansia il Milan: Pioli è in attesa dell’esito degli accertamenti che chiariranno meglio i tempi di recupero. Secondo le prime indiscrezioni, si tratta di un affaticamento muscolare. La sua situazione andrà monitorata al rientro in Italia della squadra, che dovrà disputare un’ultima amichevole negli Stati Uniti contro il Barcellona il 2 agosto.

Infortunio Calabria Milan, la società guarda al mercato per rimpiazzare il calciatore

Non è un mistero che il Milan cerchi altri giocatori per completare la rosa. Tra le caselle da riempire c’è anche quella relativa alla fascia destra. Come vice Calabria, infatti, c’è solo Florenzi che lo scorso anno non ha garantito grande affidabilità a causa dei continui problemi fisici. Ecco perché la società sta monitorando il calciomercato in entrata, a maggior ragione dopo la notizia dell’infortunio di Calabria che ha accusato un affaticamento muscolare. Nel mirino c’è sempre Singo del Torino che è considerato il profilo migliore come alternativa al capitano dei rossoneri.