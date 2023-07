Due ex Juve pronti a tornare: c’è la svolta, ecco il nuovo ruolo

Sorpresa per due ex juventini che sono pronti a tornare: ecco quale ruolo dovranno ricoprire. L’annuncio spiazza tutti.

Ci sono delle novità riguardo il futuro di due vecchie glorie, che hanno scritto pagine importanti della storia recente della Juventus. Considerate bandiere del club bianconero, sono pronti a tornare con un ruolo inedito: ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa.

Una vera e propria rivoluzione all’interno dello staff tecnico con l’allenatore che ha deciso di richiamare due ex glorie del calcio italiano. Ecco quale ruolo ricopriranno all’interno del nuovo organigramma.

Stanno tornando due ex Juve, svelato nuovo ruolo

E’ la redazione di Sportmediaset a lanciare la bomba in merito al ritorno dei due ex juventini. Entrambi sono pronti a firmare e a ricoprire questo nuovo incarico. Una decisione chiara e precisa quella del mister che ha intenzione di scommettere su entrambi per migliorare l’area tecnica.

Barzagli dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso una carriera da collaboratore tecnico e poi da opinionista Dazn. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Buffon e Chiellini che sono attualmente sotto contratto rispettivamente con Parma e Los Angeles FC.

Se il difensore è pronto a proseguire la sua esperienza negli Stati Uniti, non si può dire lo stesso di Buffon che tra qualche giorno annuncerà il suo addio al calcio. L’estremo difensore ha deciso di smettere e iniziare una nuova avventura in Federazione insieme al suo ex compagno di squadra Barzagli.

A sorpresa, Mancini è pronto ad ingaggiare Buffon e Barzagli: i due juventini entreranno nello staff tecnico dell’Italia.

Buffon e Barzagli di nuovo in Nazionale: Mancini ha deciso, ecco il loro ruolo

Rivoluzione in vista per l’Italia con il ct Mancini che è pronto a cambiare il proprio staff tecnico. La prima novità riguarda la promozione di Bollini che è pronto a ricoprire il ruolo di vice allenatore. Il ct dell’Under 19, protagonista della vittoria negli ultimi europei di categoria, lascerà l’incarico da commissario tecnico per entrare nello staff di Mancini. L’altra sorpresa riguardo l’arrivo nell’Italia di Barzagli e Buffon: svelato il ruolo degli ex juventini.

Italia, Barzagli nuovo assistente di Mancini. Buffon raccoglierà l’eredità di Vialli

Andrea Barzagli ha deciso di accettare la proposta di Mancini: da settembre entrerà nello staff tecnico dell’Italia. Il suo compito sarà quello di gestire la fase difensiva degli azzurri. Sarà operativo da subito, in vista delle prossime gare di qualificazione contro Macedonia e Ucraina. Nella Nazionale, Barzagli ritroverà anche Buffon che è pronto ad accettare la proposta della Federazione come Capo Delegazione. Il portiere nei prossimi giorni annuncerà il suo addio dal calcio giocatore. Intraprenderà questa nuova avventura in Federcalcio, nel ruolo ricoperto in passato anche da Riva e dal compianto Vialli.