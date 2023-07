Tutto vero, Donnarumma torna in Italia: affare da sogno

Clamoroso intreccio intorno all’ex portierone del Milan: ora il ritorno in Serie A si fa sempre più possibile

Qualcuno lo sostiene da sempre. Sin dalla sua prima stagione al PSG, quando faceva la spola tra la panchina e il campo in una difficile convivenza con Keylor Navas, il portiere titolare prima del suo arrivo a Parigi, a costo zero, nell’estate del 2021.

Il ritorno di Gigio Donnarumma in Serie A sarebbe questione se non di mesi, quanto meno di sessioni di mercato. Forse proprio la scoppiettante finestra estiva di scambi iniziata il 1 luglio del 2023 potrebbe regalare uno dei trasferimenti più clamorosi di tutta la stagione.

Ma andiamo con ordine. Non si può non iniziare da un qualcosa che in parecchi avevano dato per scontato, ma che alla prova dei fatti – la resa sul campo – non è sempre stato buono: il rendimento in campo. Oltre alla clamorosa indecisione che spianò la strada alla rimonta del Real Madrid nel tristemente noto, per i tifosi parigini, ottavo di finale di Champions nel 2021/22, permangono dubbi sul reale valore del portiere nativo di Castellammare di Stabia anche per altre topiche. Prese tanto nella prima annata quanto nella stagione finita due mesi fa.

Certamente sull’umore del portiere azzurro potrebbe aver pesato anche il pentimento di aver lasciato il Milan che, per inciso, ha vinto lo Scudetto l’anno immediatamente successivo all’addio di Gigio anche grazie alle grandi parate di Mike Maignan. Ma non finisce qui.

Donnarumma in bilico, Inter e Juve pronte alla follia di mercato

La recente terribile esperienza della rapina subita in casa, per di più in una zona di Parigi tra le più controllate a livello di polizia, starebbe facendo vacillare il portierone. Che già sa per certo che in Italia almeno due club sarebbero pronti a fare follie pur di averlo. La prima opzione al momento potrebbe essere rappresentata dall’Inter, che sta trovando delle difficoltà inaspettate a tesserare Yann Sommer dal Bayern Monaco.

L’opzione Gigio è nella lista di mercato dell’Ad Marotta, sebbene serva uno sforzo economico non indifferente per portarla eventualmente a termine.

La seconda possibilità – solo perché al momento leggermente più difficile della pista meneghina – è quella rappresentata dalla Juve, estimatrice della prima ora dell’ex rossonero. I rapporti tra Wojcicech Szczesny e Max Allegri, già deterioratisi sul finale della scorsa stagione, potrebbero portare ad un addio del polacco. Che guarda caso è cercato anche dal Bayern Monaco.

La cessione dell’ex Arsenal e Roma ai bavaresi potrebbe spianare la strada a sogno malcelato del tecnico Allegri, che ha ripetutamente chiesto alla sua dirigenza, nel corso delle ultime due stagioni, di tesserare Gigio.