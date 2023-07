Miretti ceduto, blitz Giuntoli per l’erede: Inter ko

Con Miretti in prestito la Juve si lancerebbe su un centrocampista molto seguito dall’Inter: Giuntoli pronto allo sgarbo.

Cristiano Giuntoli ha espresso concetti molto chiari durante la sua prima conferenza stampa da nuovo Football Director della Juventus. L’ex Napoli e Carpi ha infatti parlato di “competitività e sostenibilità“, facendo chiaramente capire ai tifosi quale sarà la nuova politica bianconera, già cominciata con l’acquisto di Timothy Weah dal Lille.

Giuntoli si è soffermato anche sui tanti giovani a disposizione di Massimiliano Allegri, una vera e propria ricchezza per il club.

Il nuovo direttore sportivo ha elogiato il tecnico livornese per essere riuscito a inserire in prima squadra elementi di grandissima prospettiva. Pensiamo ad esempio a Nicolò Fagioli, diventato già un punto di forza di Madama, ma anche a Samuel Iling-Junior, Matias Soulé, Enzo Barrenechea, fino ad arrivare a Fabio Miretti. Il centrocampista di Pinerolo – che compirà 20 anni il prossimo 3 agosto – ha appena firmato il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2027. Un segnale importante da parte della Signora, che crede moltissimo nelle potenzialità del centrocampista della Nazionale Under 21.

Tuttavia, nonostante il rinnovo non è da escludere che Miretti venga girato in prestito in questa nuova stagione per consentirgli di giocare titolare, magari anche con meno pressioni rispetto a quelle del mondo Juve. La seconda parte della scorsa annata non è stata facile per il giovane calciatore a causa di un periodo di appannamento.

Miretti può andare in prestito: la Juve ha già pronto il sostituto

Ecco perché Giuntoli sta valutando le proposte di alcuni club che hanno chiesto informazioni su Miretti. Sul giocatore ci sono infatti l’Atalanta di Gasperini e la Fiorentina di Italiano, senza dimenticare l’interessamento dell’Empoli (dove ritroverebbe Ranocchia, girato in prestito nei giorni scorsi ai toscani).

In caso di cessione in prestito di Miretti la Juve si tufferebbe su Lazar Samardzic, talento dell’Udinese che si è messo in mostra nella scorsa stagione con prestazioni di grande qualità. In due anni con i bianconeri friulani il centrocampista 21enne ha totalizzato 56 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 7 reti.

Giuntoli potrebbe quindi decidere di soffiare Samardzic all’Inter, che segue da tempo il giocatore. La Signora starebbe pensando di presentare un’offerta da 20 milioni di euro all’Udinese, così da bruciare i nerazzurri e assicurare a Massimiliano Allegri un ottimo rinforzo per la mediana. Tutto però dipende dall’eventuale partenza di Miretti, che libererebbe un posto per il 21enne della Nazionale serba.