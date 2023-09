Salernitana, caso Dia: si è rifiutato di tornare in Italia

Rottura totale tra Dia e la Salernitana che ora creano un problema serio da risolvere o sarà una stagione tormentata per il club granata in Serie A senza la punta di riferimento.

Si potrebbe andare a giocare una stagione davvero difficile per il club campano che dopo diverse salvezze rischia di tornare a giocarsi la lotta alla retrocessione per quanto accaduto nelle ultime settimane.

C’è il caso della punta che tiene banco in modo serio a Salerno, perché la situazione sembra non rientrare e non è che ci siano questi grandi segnali positivi al riguardo, anzi, si è complicata ancora di più la cosa.

Salernitana: Dia è un caso, ha lasciato l’Italia

E’ ormai un caso serio quello che riguarda la Salernitana e Dia. Perché l’attaccante francese naturalizzato senegalese andrà via a gennaio per giocare la Coppa d’Africa, ma rischia di arrivare a quell’importante appuntamento senza essere in grande forma fisica. Perché al momento il giocatore non si allena ed è fuori dal progetto della Salernitana che ha avuto una forte discussione con lui negli ultimi giorni di mercato quando ha chiesto la cessione per andare in Premier League e giocare col Wolverhampton.

Ora la situazione è particolare, perché dopo essere stato mandato in tribuna e messo al momento fuori rosa è arrivata anche una multa della società al giocatore. Le prossime ore però saranno decisive per capire come andrà a finire questa vicenda che vede al momento Dia lontano dalla Salernitana e anche dall’Italia. Il giocatore ha lasciato il paese e aspetta di scoprire cosa accadrà.

Salernitana: Dia resta in Francia causa infortunio

Nei giorni scorsi è venuta fuori una notizia riguardo il possibile infortunio di Dia con la Nazionale. Una notizia che però potrebbe anche non essere realmente vera visto i problemi che ci sono con la Salernitana. Tanto che il giocatore ha approfittato per andarsene in Francia a casa sua e al momento è lì che resterà.

Secondo il Corriere dello Sport, il club lo aspettava per i test medici a Salerno dopo l’infortunio al retto femorale ma per motivi personali Dia ha deciso di non tornare in Italia e restare in Francia.

Dia Salernitana: le prime reazioni

Ci sono dei nuovi segnali che riguardano la situazione difficile che stanno vivendo Dia e la Salernitana. Perché la società vuole far passare del tempo con pazienza e spera di risolvere tutto, ma al momento c’è grande attrito con il giocatore che spinge per andare via il prima possibile.