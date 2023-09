Preziosi in Serie A, arriva l’annuncio: decisione ufficiale

Tra i presidenti che maggiormente hanno lasciato il segno sulla Serie A e sul calcio italiano negli ultimi anni non si può non annoverare Enrico Preziosi. Nelle ultime settimane si parlava di un suo ritorno nel massimo campionato italiano ed in tal senso arriva la decisione ufficiale. Che per certi aspetti spiazza tutti.

Nelle ultime ore sono diversi i rumors che vogliono Enrico Preziosi in procinto di tornare in Serie A ed in generale nel calcio italiano. Ha fatto, in tal senso, la storia alla guida del Genoa, al netto degli ultimi anni che sono stati condizionati dalla situazione economica e finanziaria delicata. Adesso, però, si dice sia pronto a rimettersi in gioco. Si è fatto conoscere al grande pubblico come presidente del Genoa, anche se la sua carriera nel calcio che conta è iniziata con il Como. Circa la sua volontà di tornare a grandi livelli in questo sport è arrivato un annuncio che fa chiarezza su tutta questa vicenda.

L’ex presidente del Genoa di nuovo in Serie A?

Dopo aver lasciato il Genoa nel 2021, diverse volte il profilo in questione è stato accostato a diversi club di Serie A e del calcio italiano in generale. Questo dimostra che, come detto in precedenza, al netto degli ultimi due anni al Genoa molto difficili ha lasciato il segno. Lui stesso, in prima persona e senza nascondersi, ha comunicato la sua decisione ufficiale circa un possibile ritorno dalla porta principale nel mondo del calcio.

Intervistato da TuttoSport, Enrico Preziosi ha chiuso in maniera definitiva la porta ad un ritorno in Serie A. Ed in generale nel mondo del calcio, in Italia ma anche in ambito internazionale. Ha, infatti, affermato a chiare lettere di non sentire la mancanza del calcio, diventato ormai solo un business senza alcun sentimento. L’esempio emblematico di questa sua teoria, dal suo punto di vista, è l’Arabia Saudita, che con i suoi investimenti ha fagocitato il mercato.

Preziosi non vuole tornare nel calcio

Insomma, a questo punto si ha la netta sensazione che la sua avventura nel mondo del calcio sia arrivata al capolinea. Da questo punto di vista si aveva la sensazione che qualcosa fosse cambiato in lui dal momento in cui si è creata la spaccatura con la tifoseria del Genoa. Tante le sue intuizioni, con Gian Piero Gasperini che forse rappresenta il colpo di genio per eccellenza.