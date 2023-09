Arturo Vidal in ospedale: le condizioni dell’ex Inter

Bruttissime notizie quelle che arrivano dal Cile per Arturo Vidal, la sua famiglia e la sua squadra visto quanto accaduto nelle ultime ore con il giocatore ex Inter finito in ospedale.

C’è la sensazione che qualcosa si possa complicare e che nelle prossime ore possa arrivare una nuova notizia di aggiornamenti che possa portare ad una brutta news riguardo il giocatore cielo.

Il calciatore della Nazionale del Cile ed ex Inter è finito in ospedale con un trasporto immediato e ora bisognerà capire quelle che sono le sue condizioni dopo ciò che è accaduto.

Condizioni Vidal: è finito in ospedale

Per l’ex giocatore di Inter e Juventus non è un buon momento per quanto accaduto. Perché c’è la possibilità che il giocatore possa da un momento all’altro ricevere una brutta notizia in vista del proseguo della stagione in corso che è già iniziata da un po’. Servirà capire che tipo di comunicazioni arriveranno nei confronti di Arturo Vidal.

Pessime notizie per Arturo Vidal che è finito in ospedale dopo l’infortunio e ora bisognerà capire quelli che possono essere gli aggiornamenti più approfonditi che riguardano il giocatore che aveva intenzione di ritrovare la forma migliore il prima possibile per continuare al meglio la stagione. Adesso però le cose sono più complicate del previsto e c’è anche la situazione da dover gestire a livello mentale.

Infortunio Vidal: condizioni dopo il ko al ginocchio

Si è infortunato in queste ultime ore il giocatore dell’Athletico Paranaense ed ex giocatore di Serie A, con le maglie di Juventus e Inter, Arturo Vidal. Il calciatore è stato costretto a uscire al 73′ nella sfida contro la Colombia con il suo Cile per un problema al ginocchio destro.

Arturo Vidal ha lasciato il campo in barella ed è stato trasportato direttamente all’ospedale per provare a risolvere il prima possibile questa situazione e capire l’entità dell’infortunio. Brutto colpo per il centrocampista cileno che dovrà stare fuori a lungo.

Tempi recupero Vidal

Secondo quelle che sono le informazioni della stampa cilena, Vidal avrebbe deciso di scendere in campo nonostante avvertisse già fastidio al ginocchio da giorni. Ora la situazione potrebbe aggravarsi con un infortunio serio per il giocatore con i tempi di recupero che possono essere lunghissimi in caso di operazione. Saranno svelate le condizioni del giocatore con il passare dei prossimi giorni.