Infortunio grave: il nuovo acquisto si è rotto il ginocchio

Arrivano notizie riguardo le condizioni di uno dei calciatori che si è infortunato in maniera grave in questo ritiro estivo. Adesso i tifosi sono in ansia come la società.

Un momento davvero delicato questo per la società, ma ancor di più per il talento che è andato ko e ora dovrà aspettare diverso tempo prima di tornare in campo e dare tutto quello che può.

Una situazione davvero difficile da poter gestire con il club che dovrà pensare a stare vicino il più possibile al giocatore per evitare che possa smarrirsi mentalmente dopo il duro colpo subito in un momento di estasi per la sua carriera personale.

Infortunio serio: il calciatore si è rotto il ginocchio

Una brutta notizia è arrivata proprio in queste ore quando è stato confermato che in America, durante la torunée, il giocatore si è infortunato ed è stato qualcosa di più grave del previsto. Un brutto ko che ora costringe la società e l’allenatore a dover fare delle valutazioni in vista di quella che sarà la scelta per il proseguo della crescita del giocatore che al momento si ferma a causa del brutto infortunio. Momento delicato ora per tutti che attendono nuovi aggiornamenti riguardo questa vicenda.

Durante la preparazione è arrivata la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Perché il giocatore si è infortunato di nuovo in maniera seria e ora bisognerà capire come andrà a finire in vista della prossima stagione che sta per iniziare. Molto dipenderà anche dai prossimi esami che sono attesi in patria, perché il giocatore farà ritorno prima ancora del resto della squadra per capirne di più.

La società è pronta a consegnare ai propri medici di fiducia il recupero del calciatore. Perché Guler si è infortunato e il Real Madrid ora è in seria apprensione per capire le condizioni del giocatore. Le prossime ore saranno decisive.

Real Madrid: infortunio Guler, lesione al menisco

Una brutta tegola quella che ha subito il Real Madrid di Carlo Ancelotti in queste ore quando è arrivata la notizia confermata con la nota del club riguardo l’infortunio di Guler nella tournée negli Stati Uniti. Il giovane talento è arrivato da qualche settimana tra l’entusiasmo generale, con il club che ha anticipato la concorrenza di Milan e Barcellona.

Arda Guler si è infortunato al ginocchio e ora bisognerà capire quanto dovrà restare fuori l’esterno turco che ha riportato una lesione al menisco interno.

Condizioni Guler: i tempi di recupero

Il Real Madrid cerca chiarezza totale per l’infortunio di Guler e per questo motivo il giocatore in queste prossime ore farà ritorno in Spagna. Le condizioni saranno monitorate e i tempi di recupero sembrano stimati ad un mese di stop.