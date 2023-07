UFFICIALE – Hanno preso Cavani: ha firmato

Edinson Cavani ha firmato e adesso è anche ufficiale. L’esperto attaccante uruguaiano è pronto a chiudere la sua carriera con un altro top club storico.

Era svincolato dalle scorse settimane e ora ha trovato l’accordo definitivo con una nuova squadra che potrebbe dargli l’occasione di giocare gli ultimi anni di carriera al massimo per ottenere risultati importanti.

Ha scelto una squadra storica che lo lega anche al suo passato. Perché dopo anni in Italia e dove ha fatto la differenza e il salto di qualità con il Napoli, ora ha scelto una nuova destinazione importante.

Calciomercato: Cavani ha firmato, è ufficiale

Edinson Cavani è il nuovo attaccante del Boca Juniors, è ufficiale. Dopo il contratto risolto con il Valencia nelle ultime ore è arrivato l’accordo definitivo con la società argentina. Dopo aver vestito la maglia del Napoli, come Maradona, anche quella del Boca Juniors per Cavani che non vede l’ora di iniziare e riscattarsi. Questa volta torna in Sud America, da dove aveva iniziato e a 36 anni sembra pronto agli ultimi anni di carriera di livello.

Cavani lascia l’Europa per vivere la magia del club argentino del Boca Juniors, dove andrà a giocare alla Bombonera per vivere una magia senza precedenti. La carriera del bomber uruguagio sembra che sarà conclusa con la ciliegina sulla torta, ora spera solo di non infortunarsi ancora.

La carriera di Cavani

La carriera di Edisnon Cavani parla da sola per lui. Perché l’attaccante uruguaiano ha giocato per grandissime squadre, vinto e segnato tantissimo nella sua lunga carriera. Ora è pronto ad indossare la maglia del Boca Juniors per fare la differenza negli ultimi anni e dare ancora qualcosa di più.

Ha iniziato a giocare nel proprio paese in Uruguay con il Danubio e da giovane si è trasferito poi al Palermo, dove Cavani ha messo a segno 37 gol in 117 partite in tre anni, poi la svolta. Perché a quel punto è arrivato il Napoli e il definitivo salto di qualità improvviso dove è riuscito a segnare 104 gol in 138 presenze come un dannato.

Da lì, infatti, è arrivata la chiamata del PSG dove ha vestito per molti anni quella maglia e raggiungendo altri numeri record come i 200 gol in 301 presenze. Gli ultimi anni più sfortunati e deludenti con Manchester United (19 gol in 59 presenze) e Valencia (7 gol in 28 presenze) a seguito di diversi infortuni importanti come la rottura del legamento crociato del ginocchio.