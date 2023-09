MLS, infortunio e tegola: svelato il dialogo con Insigne

È stata una notte importante per Inter Miami e Toronto, Lionel Messi ha sfidato il club di Insigne e Bernardeschi.

I due, che si sono “incrociati” sentimentalmente a causa del legame con Diego Armando Maradona, si sono sfidati uno contro l’altro nella partita della Major League Soccer, nel corso di questa notte – 1.30 di notte, ore italiane -.

Una situazione di classifica, malgrado la presenza appunto di Lionel Messi da una parte e di Insigne e Bernardeschi dall’altra, non ottimale. Entrambi i club – speranza ne ha ancora solo l’Inter Miami – sono a caccia di un piazzamento nella parte alta della classifica, nonostante il terzultimo e ultimo posto occupati in MLS. E adesso, a caccia della stessa posizione in graduatoria, il club deve fare i conti con l’infortunio alla caviglia.

MLS, infortunio e tegola: spunta dialogo tra Messi e Insigne

La notte ha portato la vittoria in casa Inter Miami, per ben quattro reti a zero. Il club di Messi ha stracciato quello di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, condannando il Toronto a sprofondare all’ultimo posto.

E lo ha fatto senza la presenza di Lionel Messi perché, la partita dell’ex Barcellona e PSG è durata praticamente 37 minuti.

Sotto l’occhio delle telecamere, ci è finito Lionel Messi nel dialogo con Lorenzo Insigne. Malgrado la mano davanti alla bocca, uscito acciaccato dalla sfida contro il Toronto, Lionel Messi ha svelato all’ex Napoli quale fosse la natura del problema. E adesso l’infortunio alla caviglia preoccupa e non poco i tifosi dell’Inter Miami, in ansia per l’infortunio della “Pulce” argentina.

Inter Miami, infortunio Messi: cosa è successo, le condizioni

A svelare le proprie condizioni è Lionel Messi, parlando appunto con Lorenzo Insigne. Le due stelle del match, malgrado le posizioni di classifica che hanno con le rispettive squadre, si sono messi a confronto nel momento della sostituzione dell’argentino.

Insigne ha rivolto parola a Messi per chiedergli quale fosse la natura del problema e Messi, allo stesso ex Napoli, ha svelato del suo problema alla caviglia al momento dell’impatto a terra del piede, dopo aver calciato in porta. Una brutta notizia per Messi e per l’Inter Miami, con i tempi di recupero dal suo infortunio che preoccupano e non poco il team di Beckham e i suoi tifosi.

Messi e Insigne, svelato l’audio del dialogo

In America hanno svelato il dialogo tra Messi e Insigne quando, uscendo dal campo, l’argentino ha rivelato a Lorenzo “il Magnifico” la natura del suo infortunio. “El tobillo”, dice Messi, indicando a Insigne quale fosse il punto preciso del fastidio. Spera l’Inter Miami di escludere lesione ai legamenti perché si tratta, appunto, della caviglia.