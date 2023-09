Juventus, infortunio e tegola: fuori un mese, l’annuncio

L’annuncio manda in apprensione la Juventus, con il titolarissimo che sarà out per un mese a causa dell’infortunio.

Una brutta situazione perché, malgrado la possibilità di non giocare le coppe in Europa, la Juventus conta comunque di averli tutti a disposizione in un’annata dove dovrà già fare i conti con la situazione di Pogba e adesso deve sistemare qualcosa all’interno dell’undici titolare di Massimiliano Allegri.

Dall’infermeria del J-Medical, infatti, sono arrivate brutte notizie. Quello che in origine sembrava un problema momentaneo e legato ad un affaticamento muscolare, in realtà si evidenzia che è qualcosa di più e che porterà il giocatore a saltare il mese che segue.

Juventus, infortunio e tegola: l’annuncio sulla notizia

Non arrivano notizie positive in casa Juventus, a ridosso del week-end e nella gara complicata che vivrà al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Ma non sarà solo riguardo la stessa partita contro i neroverdi, il problema andrà a protrarsi per un lungo periodo, considerando i tempi di recupero che sono venuti fuori.

A causa dell’infortunio, uno dei principali difensori della difesa a tre della Juventus, sarà out per almeno un mese. Brutte notizie per Allegri, che dovrà reinventarsi la difesa senza Alex Sandro nel ruolo dei tre centrali.

Juventus, svelate le condizioni di Alex Sandro dopo l’infortunio

Quanto segue è la notizia dell’ultima ora riportata ufficialmente dalla Juventus, che ha svelato le ultime news dal J-Medical per l’infortunio di Alex Sandro, con condizioni disastrose per quanto riguarda i tempi di recupero.

Perché i bianconeri dovranno far affidamento ad altre soluzioni per il ruolo di difensore, sulla sinistra dei tre che Allegri utilizza per il suo reparto difensivo.

La Juventus ha perso per infortunio Alex Sandro e, quest’oggi, è stato svelato che si tratta di una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Ultime Juventus, i tempi di recupero per Alex Sandro

Brutte notizie dunque per la Juventus, Alex Sandro sarà fuori oltre un mese e mezzo. Probabilmente, il suo rientro, sarà nei giorni che anticiperanno la sosta per le festività natalizie, con la possibilità di scendere in campo a inizio dicembre. La sensazione, guardando il calendario, è che Alex Sandro salterà le prossime otto partite della Juventus, potendo rientrare a cavallo della sfida del 26 novembre contro l’Inter e quella contro il Monza, che la Juventus disputerà precisamente il primo dicembre.