Ribaltone in Nazionale, scelto il nuovo CT: è ufficiale

La Federazione ha finalmente preso una decisione importante in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026.

Negli scorsi giorni si è infatti proceduto con l’esonero del vecchio commissario tecnico che, già in bilico di suo, nell’ultima sosta nazionali ha deluso guidando la Nazionale ad una sconfitta ed un pareggio, risultati troppo negativi se si punta ad un posto alla prossima Coppa del Mondo.

Ed è anche per questo motivo che la Federazione ha deciso di cambiare subito ed in corsa, affidando la panchina della Nazionale ad un nuovo commissario tecnico, indicato essere il migliore sul quale poter puntare in questo determinato periodo storico.

Svolta sulla panchina della Nazionale: scelto il nuovo CT

L’esonero di qualche giorno fa aveva leggermente scombussolato l’ambiente della Nazionale, ma a dirla tutta la decisione presa dalla Federazione è stata conseguenza inevitabile ad una serie di risultati deludenti che hanno sempre di più allontanato la squadra al prossimo Mondiale.

La Nazionale ha bisogno di qualificarsi a questa Coppa del Mondo, vista la sua ultima apparizione addirittura nel 2010, ed è per questo che c’era bisogno di una svolta immediata per provare a recuperare tutto il terreno perso in questi ultimi mesi. L’esonero era dunque la soluzione più scontata, e la Federazione ha optato proprio per questa così da affidare la panchina della Nazionale ad un nuovo commissario tecnico, scelto proprio nelle ultime ore. Nel corso degli ultimi giorni si è parlato di tanti profili diversi di allenatori, ma alla fine la scelta è ricaduta su uno che in patria molto bene stava facendo alla guida di un club.

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, Daniel Garnero è stato nominato nuovo commissario tecnico del Paraguay. L’allenatore argentino, ex Libertad, sostituirà alla guida della Nazionale sudamericana Guillermo Barros, esonerato dopo la sconfitta contro il Venezuela ed il pareggio col Perù.

Paraguay: Garnero nuovo CT, è ufficiale

Daniel Garnero è dunque il nuovo commissario tecnico del Paraguay. Alla guida del Club Libertad solo fino a pochi giorni fa, in questa stagione di Clausura l’allenatore argentino alla guida dei bianconeri ha fino al momento ottenuto 7 vittoria, 2 pareggi ed una sola sconfitta.

La Federazione paraguaiana ha alla fine deciso di puntare su Garnero soprattutto per la sua esperienza in patria, nonostante sia argentino. In Paraguay, infatti, il 54enne ha vinto tantissimo, ben quattro titoli, riuscendo a plasmare una squadra di tanti paraguaiani, e pochi stranieri, in quel di Libertad.

Il Paraguay sceglie Garnero anche per questioni tecniche

Il Paraguay ha alla fine deciso di nominare Daniel Garnero commissario tecnico anche per questioni tecniche, non solo di palmares. L’allenatore argentino predilige infatti il 4-3-3, modulo utilizzato anche dal suo precedessore, aspetto che non è passato assolutamente inosservato nella scelta finale della Federazione.