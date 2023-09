Infortunio Nico Gonzalez, Italiano in apprensione: l’annuncio

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha pareggiato 2-2 contro il Genk e ha perso anche Nico Gonzalez per infortunio: ecco come sta.

I Viola si fanno rimontare per ben due volte dalla squadra belga e per poco non perdono nel finale, con un palo clamoroso che ha fatto impaurire Italiano e tutti i tifosi. La squadra ha girato bene solo in alcuni frangenti della partita, lasciando, però, spesso il campo e la palla agli avversari ed è crollata nei momenti più importanti della partita.

Le notizie negative non riguardano solo il risultato e i cali di tensione che rischiano anche di compromettere, di settimana in settimana, il lavoro dell’allenatore.

Fiorentina: infortunio Nico Gonzalez, cosa è successo

La Fiorentina ha esordito in Conference League contro il Genk, in Belgio. Il club di Vincenzo Italiano è andato vicino alla vittoria con la bella doppietta di Luca Ranieri, primo difensore italiano a segnare due gol in una partita europea dopo Giorgio Chiellini. La squadra toscana, però, si è fatta riprendere due volte e nel finale ha anche rischiato la sconfitta.

Non ha brillato Nico Gonzalez che nel primo tempo non ha creato troppe occasioni da gol né troppi pensieri alla squadra belga.

E come se non bastasse, Nico Gonzalez si è fermato per infortunio. Al termine del primo tempo è rimasto negli spogliatoi dopo una forte contusione subìta nel corso dei primi 45 minuti.

Infortunio Nico Gonzalez, Italiano svela le condizioni

L’infortunio di Nico Gonzalez mette nei guai la Fiorentina. Il calciatore migliore a disposizione di Vincenzo Italiano e le sue condizioni sono da tenere sotto controllo giorno dopo giorno.

Ai microfoni di Sky Sport, Italiano ha parlato dell’infortunio di Gonzalez in termini pessimistici.

“Ha sentito dolore all’addome, sentiva un male atroce ed ha chiesto il cambio. Speriamo non sia nulla di grave, sapete quanto è importante Nico per noi”.

I tempi di recupero di Nico Gonzalez sono ancora incerti e si aspetteranno gli esami clinici di domani per capire quando potrà tornare in campo e quante partite salterà.

Italiano analizza il pareggio della Fiorentina

Il pareggio della Fiorentina ha comunque accontentato Vincenzo Italiano anche se si aspettava una squadra più concentrata e pronta a vincere.

“Prima del gol del pareggio del Genk avevamo avuto due occasioni importanti per chiudere la partita, potevamo fare meglio. Giocare in questo stadio non è nau semplice, il Genk è una squadra che ha ritmo e non ti fa giocare bene. La prestazione c’è stata, abbiamo risparmiato anche qualcuno che non stava benissimo”.

Ranieri? “Abbiamo deciso di trattenere perché può giocare sia da terzino che da centrale. È cresciuto tantissimo e sulle palle inattive arriva sempre con i tempo giusti. Ci abbiamo lavorato per questa sua duttilità“.