Roma, Mourinho furioso in diretta tv: il motivo

La Roma di José Mourinho vince contro lo Sheriff Tiraspol e guadagna i primi 3 punti nella nuova Europa League con il primo gol di Lukaku.

I giallorossi riescono a trionfare al primo match europeo e lo fanno con un 1-2 sofferto e complicato ma decisivo per la prima partita. Mourinho è sembrato soddisfatto dal risultato ma ha chiesto anche un miglioramento a tutti dal punto di vista del gioco. Buona la prima ma la classifica vede la squadra capitolina al secondo posto, per differenza reti rispetto allo Slavia Praga.

La vittoria arriva dopo la partita straripante contro l’Empoli che ha lasciato un sapore dolcissimo a tutti i tifosi giallorossi.

Roma vincente contro lo Sheriff: ma c’è un problema

La vittoria della Roma contro lo Sheriff ha dato ulteriore umore positivo alla squadra, a Mourinho e alla piazza giallorossa. Vincere e dare continuità ai già ottimi risultati non era per niente facile dopo un inizio molto complesso. Ora la squadra è anche più pronta fisicamente e soprattutto piena di campioni che possono fare la differenza.

La vittoria è arrivata grazie al gol di Romelu Lukaku, il primo con la maglia della Roma. L’attaccante belga ha iniziato a mettersi in mostra di fronte ai propri tifosi

Nonostante la vittoria, però, la Roma non è sembrata brillantissima dal punto di vista fisico e del gioco.

Mourinho analizza la vittoria della Roma: è scontento

La Roma vince contro lo Sheriff ma Mourinho non è affatto felice della prestazione dei suoi. Ai microfoni di Sky Sport, lo Special One ha analizzato la vittoria ma si è scagliato contro alcuni dei suoi calciatori.

“Non mi è piaciuta la prestazione del primo tempo, né a livello individuale che collettivo. Non abbiamo avuto il controllo del gioco, senza lavoro senza palla come avevamo preparato. Non abbiamo fatto niente per quell’1-0, siamo stati dei miracolati”.

Secondo tempo? “Dopo il pareggio mi è piaciuta la reazione, il gol, i possibili gol, il controllo della partita. Non abbiamo avuto grande aggressività e grande ambizione ma abbiamo nascosto bene la palla all’avversario e meritavamo la vittoria“.

Infortunio Renato Sanches: Mourinho rassegnato

La Roma ha perso Renato Sanches per infortunio e José Mourinho è sembrato ormai rassegnato sulle condizioni del centrocampista portoghese

“Renato purtroppo è questo: e è sempre a rischio. Il Bayern Monaco non ha capito, il PSG non ha capito e noi facciamo fatica a capire i motivi per cui è sempre infortunato“.

Condizioni Renato Sanches – “È un grande giocatore che ha bisogno di giocare. L’ultima partita ha giocato 45 minuti, ha avuto tre giorni di riposo e preparazione, era a posto per giocare ma dopo 45 minuti ha sentito qualcosa e ha chiesto la sostituzione“.