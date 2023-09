Lautaro Martinez-Inter, arriva l’annuncio improvviso

L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato un annuncio molto importante sul suo futuro: nuova firma all’orizzonte

Applausi scroscianti per l’Inter targata Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra al momento rasenta la perfezione e gran parte del merito, in tal senso, va data ovviamente al tecnico piacentino. Ormai l’allenatore ex Lazio rappresenta una certezza, l’uomo giusto per raggiungere grandi traguardi.

Nonostante la sconfitta, la finale di Champions League ha rappresentato uno step di crescita assai significativo. Il gruppo lombardo ora è più consapevole dei propri mezzi, le fantastiche performance all’interno del rettangolo verde di gioco lo testimoniano pienamente. Oggi la ‘Beneamata’ è la favorita numero uno per la conquista dello Scudetto e come potrebbe essere altrimenti, dopo l’inizio di stagione a dir poco spumeggiante.

Entrando più nello specifico, la coppia d’attacco che vede protagonisti Marcus Thuram e capitan Lautaro Martinez destava qualche perplessità, invece sta funzionando a meraviglia. Il ‘Toro’, in particolare, è letteralmente scatenato: ha già messo a referto ben cinque reti e due assist in quattro partite di Serie A. I numeri parlano per lui.

Lautaro protagonista: il faro dell’Inter è lui

Da quando indossa la fascia da capitano, si è assunto le responsabilità che deve prendersi una guida. L’argentino è una specie di faro, indica la via da seguire. Il carisma non è mai mancato all’ex Racing Club, ma il classe ’97 (26 anni compiuti lo scorso 22 agosto) necessitava di un percorso di maturazione per arrivare al livello odierno.

L’Inter in questi anni lo ha coccolato costantemente e lui, tralasciando qualche periodo più buio, ha sempre risposto presente in un modo o nell’altro. In più, vanta un senso d’appartenenza più unico che raro di questi tempi. Lautaro sente particolarmente il peso della maglia nerazzurra, basti vedere come ha reagito di fronte al tradimento di Romelu Lukaku. Il club meneghino è sopra a qualunque cosa, a tutto e a tutti.

Insomma, Lautaro Martinez considera l’Inter come una seconda casa e non prende minimamente in considerazione l’ipotesi di un possibile addio. Piuttosto, a breve sarebbe disposto a prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno del 2026.

Inter, Lautaro Martinez lo dice chiaramente: annuncio sul futuro

Lo ha confermato lui stesso durante un’intervista concessa ai microfoni di ‘Sky Sport’, alla vigilia del debutto in Champions League contro la Real Sociedad, partita nella quale poi ha anche segnato un gran gol. “Sono aperto all’ipotesi di un rinnovo del contratto, ne discuteremo con il club. Mi trovo molto bene all’Inter e sono interessato a firmare un nuovo accordo“, ha dichiarato l’attaccante argentino.

Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. Attualmente il calciatore di Bahia Blanca percepisce un ingaggio da 6 milioni di euro netti all’anno, al pari di Marcus Thuram. Di conseguenza, non è affatto da escludere che le parti in causa possano raggiungere un’intesa anche per un adeguamento dello stipendio.

Denaro che Lautaro Martinez sta meritando ampiamente a suon di gol e assist. Il derby è stata un’altra gara sontuosa del capitano nerazzurro, che spegne le voci circa un eventuale addio a fine stagione. Nel suo cuore e nella sua mente c’è solo l’Inter.

