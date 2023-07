Inter, 45 milioni per il nuovo centravanti: Marotta chiude

Il calciomercato dell’Inter porterà calciatori importanti in Serie A: dopo l’addio di Lukaku arriverà un centravanti di spessore.

I nerazzurri vogliono tornare in campo nello stesso modo in cui hanno terminato la passata stagione ma hanno perso diversi calciatori importanti. Per questo motivo Inzaghi ha chiesto miglioramenti di un certo tipo a Beppe Marotta e Piero Ausilio che si sono messi in moto per regalare al mister ciò che gli serve per essere grande.

L’addio di Lukaku è ufficiale e definitivo: ora l’Inter cerca il sostituto. La dirigenza ha studiato e valutato con calma molti profili e ora ha deciso su chi andare a puntare.

Calciomercato Inter, colpo d’oro in attacco: al posto di Lukaku

L’Inter sta iniziando a mettere in piedi un calciomercato importante che dovrà migliorare decisamente la squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico ha chiesto calciatori di primo livello per poter gestire al meglio la lunga stagione che attende i nerazzurri. L’obiettivo è molto chiaro: competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa e vincere trofei.

L’addio di Lukaku all’Inter è stato accolto con stizza da tutto l’ambiente nerazzurro che si aspettava un trattamento diverso da parte del belga. Ora si cerca un nuovo attaccante e Marotta ha deciso di puntare su un bomber giovane.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha scelto il nuovo centravanti da affiancare a Lautaro Martinez e a Thuram. Ora Marotta è pronto a chiudere l’affare.

Inter, tutto su Balogun: trattativa con l’Arsenal

L’Inter sta cercando un nuovo attaccante da affiancare a Lautaro Martinez e a Thuram per avere tanta qualità e quantità da far sfruttare a Simone Inzaghi. Il tecnico è pronto a ricominciare, seppur abbia avuto dubbi sulla reale efficacia del nuovo attacco che sta nascendo.

Il nome in cima alla lista dei desideri dell’Inter è quello di Alvaro Morata che, però, pare un affare sempre più complesso. Ci sono le sirene arabe che possono convincere l’ex Juve a firmare nei prossimi giorni e a quel punto i nerazzurri dovrebbero puntare un’alternativa.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il nome che stuzzica l’Inter è quello di Folarin Balogun. Il centravanti dell’Arsenal è tornato quest’estate con i Gunners dopo un anno in prestito in Ligue1 e potrebbe subito dire addio.

Balogun all’Inter: servono 45 milioni

L’Inter ha scelto Falorin Balogun per l’attacco. Il bomber americano si è messo in mostra in Francia con la maglia del Reims e ora sembra pronto al grande salto di qualità in un club di primo livello.

L’Inter vuole Balogun dall’Arsenal ma i Gunners non sono bottega facile con cui trattare. Il club londinese chiede non meno di 45 milioni di euro per dire addio al centravanti classe 2001 e intendono cederlo solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.