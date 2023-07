Spalletti subito in panchina, l’annuncio spiazza tutti: dove va

Luciano Spalletti è pronto a tornare subito in panchina dopo lo Scudetto con il Napoli: il suo annuncio lascia tutti spiazzati.

Nella scorsa stagione ha raggiunto l’apice del successo con il Napoli, riuscendo a realizzare anche il suo sogno di vincere il primo Scudetto di Serie A. Dopo la stagione esaltante e sfiancante con il club azzurro, l’allenatore toscano ha deciso di lasciare Napoli e prendersi un po’ di tempo per riposare e pensare a come proseguire la sua carriera.

Il futuro di Luciano Spalletti è ancora tutto da scrivere ma presto potrebbero esserci novità importantissime. Dopo quualche mese di riflessione è già pronto a prendere le redini di una panchina importante e portarla al successo.

Futuro Spalletti, decisione a sorpresa per la nuova panchina

Luciano Spalletti ha riscritto la storia recente del calcio italiano. Nelle due stagioni al Napoli è stato capace di aumentare in maniera esponenziale il rendimento di tutti i calciatori e, di conseguenza, di tutta la squadra. Nella scorsa stagione, poi, è riuscito a scalfire la stora del calcio nostrano portando uno Scudetto a Napoli che mancava da oltre 30 anni.

Dopo la vittoria del campionato, però, ha poi deciso di dire addio al Napoli per prendersi un momento di pausa dal calcio. È tornato in Versilia per stare con la famiglia e più vicino ai suoi affetti personali ma ora il futuro può cambiare nuovamente.

Ci sono molte voci che circolano sul futuro di Spalle tti che, ora, può decidere di tornare in panchina ad allenare.

Spalletti torna in panchina: il suo annuncio

Luciano Spalletti è già pronto a ricominciare dopo il Napoli. Ha ancora tanta voglia di mettersi in gioco ad alti livelli e vuole continuare in Europa. Nelle sue intenzioni c’è la voglia di vincere ancora, di proseguire il percorso di crescita personale. Sa che può dare ancora tanto al suo prossimo club e non vuole mollare la presa agli altri allenatori.

Spalletti si prende un anno sabbatico? Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è lo stesso Luciano Spalletti a smentire questa possibiltà. Può tornare ad allenare subito e farlo immediatamente in un grande club.

“Nessuno mi ha mai cercato ma non ho mai parlato di anno sabbatico”. Con queste parole il tecnico ex Napoli ha spiazzato tutti i suoi vecchi tifosi che pensavano che avesse detto addio al Napoli per questioni personali e invece c’è qualcosa di più da capire nel rapporto con De Laurentiis.

Spalletti rifiuta l’Arabia Saudita: vuole l’Europa

Spalletti vuole tornare ad allenare subito ma intende farlo ad alti livelli in Europa. Nel suo palamares ora c’è anche uno Scudetto e le sue qualità sono ormai sotto gli occhi di tutti i top club.

Nelle ultime settimane si è parlato di un forte interessamento da parte di club dell’Arabia Saudita per Spalletti. Il contratto sarebbe stato faraonico ma nelle idee del tecnico di Certaldo non c’è alcuna possibilità di andare di nuovo a migliaia di kilometri da casa.