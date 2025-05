Inter, addio Frattesi: Inzaghi ha scelto il sostituto

Arriverà una nuova rivoluzione in casa Inter con l’addio di Frattesi. Il centrocampista non rientra nei piani di Simone Inzaghi, ecco il suo sostituto a sorpresa

Nico Paz resta la ciliegina sulla torta per l’attacco nerazzurro: Zanetti si è mosso in prima persona per regalare all’Inter un nuovo colpo da urlo. Il talentuoso argentino del Como si è messo in mostra in Serie A attirando numerosi interessamenti delle big italiane e non solo. Anche il Real Madrid ha intenzione di riportarlo a casa, ma la permanenza di Cesc Fabregas sulla panchina dei lariani potrebbe cambiare i piani. Spunta anche l’addio di Frattesi: ecco il suo sostituto in ottica futura.

Simone Inzaghi è molto concentrato sulle ultime sfide di campionato e sulla finale di Champions League. Una stagione incredibile quella dell’Inter che intende conquistare un double dopo l’uscita dalla Coppa Italia. In estate arriverà una nuova rivoluzione a centrocampo per puntellare sempre di più la rosa a disposizione dell’allenatore piacentino. Ecco i nuovi dettagli per la futura operazione di mercato, la verità sull’addio di Davide Frattesi.

Inter, rivoluzione a centrocampo: il nuovo sostituto di Frattesi

Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato. Il centrocampista romano è stato ad un passo dall’addio a gennaio, ma poi ha optato per la permanenza: è stato decisivo con gol importanti in Champions, ma sarà ceduto al termine della stagione.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter penserà ad una nuova rivoluzione a centrocampo. Grazie agli introiti Uefa rinforzerà la mediana nerazzurra visti gli addii di Frattesi ed Asllani. Zielinski sarà ancora confermato da Inzaghi, ma sono pronti anche Nicolussi Cavigli e Ricci per sbarcare subito a Milano per un progetto entusiasmante.

Un colpo di scena in casa nerazzurra per allestire una rosa sempre più competitivi per conquistare il Triplete. Simone Inzaghi sarà confermato in panchina per raggiungere così nuovi traguardi entusiasmanti: se ne parlerà soltanto al termine della stagione.

L’ex Juventus Nicolussi Caviglia è esploso definitivamente con la maglia del Venezia: nelle ultime giornate ha conquistato anche diversi premi di Man of the Match prendendosi tante responsabilità per la squadra guidata da Eusebio Di Francesco. Un play moderno capace di essere presente nelle due fasi di gioco: un paragone con le dovute proporzioni con de Jong del Barcellona. Samuele Ricci, invece, è stato accostato a lungo al Milan, ma ora l’Inter proverà la beffa ai cugini rossoneri che dovranno rivoluzionare tutta la rosa a disposizione dopo una stagione da incubo.