Udinese, calciatore accusato di abusi sessuali

Un calciatore dell’Udinese è stato indagato per violenza sessuale. La Procura di Udine subito ha aperto un’inchiesta: ecco tutta la ricostruzione dei fatti

Saranno ore decisive per conoscere realmente tutto quello che è avvenuto ad Udine. Un calciatore della squadra friulana è stato preso di mira dopo l’accusa da parte di una donna di 32 anni. Il Messaggero Veneto ha ricostruito i fatti dell’accaduto: ecco una prima ricostruzione.

Nulla è ancora certo visto che l’inchiesta è alle fase iniziali, ma pochi minuti fa è arrivata la triste notizia che ha coinvolto un calciatore dell’Udinese. Per gli uomini di Kosta Runjaic è stata una stagione importante trovando la salvezza già diverse settimane fa. I friulani hanno battuto anche diverse big della Serie A collezionando risultati importanti. Tanti giovani bianconeri si sono messi in luce in questa stagione, ma un calciatore dell’Udinese è stato accusato di abusi sessuali. Gli investigatori stanno valutando le dinamiche di quanto successo: spuntata fuori tutta la verità.

Udinese, la ricostruzione dei fatti: la verità sul calciatore bianconero

Ancora un episodio terribile sarebbe avvenuto in Serie A: coinvolto un calciatore dell’Udinese accusato di violenza sessuale nei confronti di una 32enne. La verità annunciata pochi minuti fa, conosciamo i dettagli.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Messaggero Veneto, secondo le ultime indiscrezioni il giocatore indagato per violenza sessuale sarebbe il difensore Solet. Autore di una stagione da assoluto protagonista, il francese ha attirato numerosi interessamenti delle big italiane ed europee. La Procura di Udine ha già aperto l’inchiesta dopo una denuncia di una 32enne.

Tutto sarebbe avvenuto dopo una serata in un locale friulano: coinvolto anche due amici del difensore dell’Udinese. La donna si sarebbe recata subito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Ha svelato ai carabinieri tutto quello che sarebbe successo con il calciatore dell’Udinese: al momento il club friulano non ha rilasciato dichiarazioni in merito così come l’agente del giocatore bianconero. Un’altra brutta notizia nel calcio italiano con vicende extra-calcistiche che incidono anche sulle questioni di campo.

La donna ha, infine, dichiarato di essere stata accompagnata da Solet in un appartamento in compagnia di altri due uomini. Dopo una festa in un locale, i tre insieme alla 32enne avrebbero consumato gli atti. Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore: al momento l’Udinese vuole vederci chiaro sulla vicenda.