Cannavaro subito in panchina: colpo di scena, affronterà l’Inter

Fabio Cannavaro, dopo la deludente parentesi alla Dinamo Zagabria, è pronto a tornare in panchina e si tratta di un nuovo ostacolo che l’Inter trova lungo la propria strada. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di un profilo che da allenatore sta facendo i conti con non poche difficoltà, ma che da calciatore ha scritto delle pagine memorabili della storia del calcio. Sicuramente con le squadre di club, dall’Inter al Real Madrid passando per la Juventus, ma soprattutto con la Nazionale italiana, vincendo il Mondiale e conquistando anche il Pallone d’Oro. In tal senso, però, da tecnico, come si diceva, il suo percorso è stato fatto di alti e bassi. L’ultimo dei quali l’esonero a dir poco doloroso, soprattutto perché arrivato praticamente subito, con la Dinamo Zagabria.

Sin dal suo addio, ovviamente, ha avuto una gran voglia di rimettersi in gioco per dimostrare il suo valore. In Serie A è ancora in attesa di una grande chance. Lo ha chiamato, fin qui, solo l’Udinese, e dopo una salvezza insperata le strade si sono separate. In tal senso, però, adesso per lui arriva una grande opportunità, dal momento che il club sembra intenzionato a puntare con decisione su di lui, rappresentando subito un ostacolo per l’Inter che dovrà affrontare la sua squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Cannavaro nuovo allenatore: altro ostacolo sulla corsa dell’Inter

Ha sicuramente il carisma per diventare un grande allenatore, ma ovviamente ha bisogno di tempo e di una società che punti realmente su di lui per un progetto duraturo. E non solo di brevi incarichi che non permettono di lasciare il segno. Attenzione alle ultime notizie, però. Stando a quanto raccontato da FootBoom, che cita fonti interne, infatti, il Monterrey starebbe seriamente pensando di affidare la propria panchina a Fabio Cannavaro dopo l’esonero di Martin Demichelis.

Si tratterebbe di qualcosa che va oltre una semplice indiscrezione, dal momento che pare che siano anche già partiti i dialoghi tra le parti. Si tratterebbe di una meta a dir poco gradita per l’ex Udinese e Benevento, dal momento che gli darebbe la possibilità di prender parte anche al Mondiale per Club e di sfidare, all’esordio, l’Inter, una sua ex squadra.

Ad agevolare la buona riuscita dell’operazione con i messicani del Monterrey la presenza in rosa di un suo ex compagno al Real Madrid, vale a dire Sergio Ramos, con il quale ha conservato un ottimo rapporto. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, con la pista che sembra calda.