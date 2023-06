Inter attenta: può finire come con Bremer!

L’Inter inizia a muoversi sul mercato, ma i nerazzurri rischiano un’altra beffa, nella corsa con la Juventus, come accaduto con Bremer

Vacanze estive iniziate per i giocatori del campionato di Serie A, ma le società non si fermano nemmeno in questo periodo, anzi. E’ proprio adesso il momento in cui mettere a punto le strategie per la prossima stagione. La caccia al Napoli campione d’Italia è già partita e tra le inseguitrici più convinte ci sarà sicuramente l’Inter.

Il club milanese ha mandato in archivio una stagione nel complesso positiva, con due trofei (la Supercoppa e la Coppa Italia) e una finale di Champions League disputata ad armi pari con il Manchester City, nonostante la sconfitta. Il rendimento in campionato però non è stato dei migliori, vista la distanza siderale accumulata dai partenopei, e solo un finale in crescendo ha permesso di chiudere in terza posizione. Dopo la beffa dello scorso anno nella volata con il Milan, a Simone Inzaghi si chiederà con decisione la conquista del titolo, quello della seconda stella, sfuggito negli ultimi due anni, ma la società dovrà aiutarlo con un mercato all’altezza.

Il summit di mercato andato in scena tra la dirigenza e il tecnico è servito per tracciare le linee guida dei mesi estivi, spiegando all’allenatore come si intenderà muoversi nella sessione di trattative. Inzaghi, da quanto trapela, sperava in un mercato più ‘coraggioso’ di quello che gli è stato prospettato, ma attende comunque mosse di una certa importanza.

Juventus in vantaggio sull’Inter, l’annuncio in diretta gela i nerazzurri

Marotta potrebbe trovarsi a scontrarsi nuovamente con il suo passato e cioè con la Juventus. Il derby d’Italia non si ferma mai e anche sul mercato è pronto a infiammarsi. Ma le informazioni, in questo momento, sembrerebbero indicare che i nerazzurri potrebbero subire un’altra beffa come quella patita per Bremer lo scorso anno. A lungo inseguito, il brasiliano finì in bianconero.

Lo stesso copione potrebbe esserci per Davide Frattesi, centrocampista in forte ascesa e che piace praticamente a tutti. Con la Juventus che sembrerebbe essere in vantaggio attualmente, stando a quanto riportato da Stefano Salandin, giornalista di ‘Tuttosport’, su TV Play: “Al momento è difficile sbilanciarsi visto che siamo ancora alle fasi preliminare, ma la Juventus è messa meglio. Il Sassuolo potrebbe tirarla per le lunghe se arrivassero offerte di un certo tipo dai top club esteri, nonostante il giocatore abbia espresso la volontà di restare in Italia”.