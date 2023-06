Milan, decisa la cessione per De Ketelaere: nuovo colpo per Pioli

Il talento belga del Milan, Charles De Ketelaere, ha deluso le aspettative: ora pronta la cessione, scelto già il sostituto per Stefano Pioli

Dopo il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid, il Milan starebbe pensando alla cessione immediato del talento belga Charles De Ketelaere. Arrivato la scorsa estate in Italia, non si è mai messo in moto sotto la gestione di Stefano Pioli che l’ha lasciato spesso in panchina.

Prima dell’addio di Maldini e Massara, il belga sarebbe dovuto restare alla corte di Pioli: ora è prevista una rivoluzione totale in casa rossonera con la cessione immediata. Arrivato a Milano per 35 milioni di euro, il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” nessuno esclude anche una partenza in prestito per crescere a livello caratteriale. Tutto resta un rebus con alcune trattative in casa Milan che continuano ad andare avanti per chiudere colpi entusiasmanti per la prossima stagione.

Milan, addio immediato per De Ketelaere: c’è il colpo per la trequarti

Saranno settimane intense in casa rossonera. Stefano Pioli vorrebbe un reparto offensivo giovane rispetto al passato con tecnica e velocità. Un nome suggestivo è quello di Marcus Thuram, ma ci sarebbe un pole un profilo da urlo.

Come riportato anche dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera”, il talento turco classe 2005, Arda Guler, ha attirato anche gli interessi del Milan. Un profilo super interesse pronto anche a lasciare il Fenerbahce per compiere il salto di qualità già tanto atteso. In Serie A piace anche al Napoli da tempo, ma tutto ora può cambiare a favore dei rossoneri proprio in caso di addio immediato del talento belga De Ketelaere.

Un’idea suggestiva per puntellare la rosa di Stefano Pioli, confermato alla guida del club rossonero nonostante gli addii di Maldini e Massara. Ora l’allenatore emiliano sarà ancora più protagonista in ottica calciomercato con Moncada pronto a regalare profili interessantissimi per il futuro del club attraverso lo studio di dati e statistiche.

La rivoluzione è appena incominciata con la volontà delle parti di allestire una rosa profonda per ogni competizione. Nella scorsa stagione è mancato proprio questo a Pioli, ossia quello di non poter affidarsi alle seconde linee nei momenti topici della stagione. L’addio di Maldini e Massara ha modificato le dinamiche di calciomercato della società rossonera, pronta a vivere un nuovo capitolo della sua storia gloriosa.