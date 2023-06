Juve, salta tutto sul più bello: la colpa è di Galliani

Salta un’operazione di calciomercato per la Juventus che ora dovrà rivedere i propri piani dopo il mancato accordo con il Monza.

Il calciomercato è entrato nel vivo con trattative già andate in porto, alcune da limare ed altre definitivamente saltate. La Juventus deve fare i conti con un intoppo che arriva sull’asse Torino-Monza.

I rapporti tra Juventus e Monza sono ottimi: i due club che hanno chiuso diverse operazioni negli ultimi anni che hanno portato alla valorizzazione di alcuni giovani bianconeri con la maglia biancorossa. Ora però la Juventus si trova a dover fare i conti con un affare saltato per via delle decisioni della società brianzola. Un’operazione non andata in porto che costringerà la Juve a rivedere i propri piani in vista della prossima stagione.

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, il Monza avrebbe deciso di non riscattare il cartellino di Filippo Ranocchia. Il centrocampista ha vissuto l’ultima stagione in biancorosso ma il Monza ha deciso di non investire i 9 milioni richiesti per assicurarselo a titolo definitivo.

Calciomercato, salta l’affare Ranocchia tra Juventus e Monza

Classe 2001, Ranocchia ha fatto grande fatica ad assicurarsi un posto da titolare nell’undici prima di Stroppa e poi di Palladino. Il Monza avrebbe dovuto sborsare 9 milioni di euro per tenerlo in Brianza con la Juventus che avrebbe potuto contro riscattarlo versandone 11 nelle casse del club biancorosso. Il giocatore farà quindi ritorno a Torino in vista della prossima stagione anche se la Juventus starebbe già prendendo i contatti con altri club di Serie A per trovargli una sistemazione. Possibile che il suo futuro sia in una neo promossa con Frosinone e Genoa interessate.

Un altro calciatore che è tornato dal Monza invece potrebbe far parte della rosa di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Rovella infatti era in prestito secco al Monza ed ha disputato un’annata ottima con i brianzoli. L’ex Genoa tornerà quindi alla Juventus per restare ed è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Un giocatore che potrebbe rivelarsi determinante per la nuova Juve come lo è stato Fagioli nella stagione appena conclusa.

Non sono però da escludere nuove operazioni di mercato tra Juventus e Monza con i bianconeri che stavolta potrebbero acquistare un giocatore a disposizione di Palladino. Nel mirino della ‘vecchia signora’ ci sarebbe Carlos Augusto. L’esterno brasiliano ha fatto benissimo nel campionato appena concluso e potrebbe rappresentare l’uomo giusto per rinforzare la fascia sinistra, destinata ad essere orfana di Alex Sandro.