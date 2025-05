Inter, blitz in Premier: arriva l’attaccante francese

Nuovo affare in Premier League per una big italiana. Nel mirino l’attaccante francese che si è messo in mostra in questa stagione: blitz decisiva per chiudere subito l’affare

Novità importanti in Serie A per un nuovo colpo da urlo. Ecco la nuova mossa decisiva per ambire a grandi palcoscenici: ecco la decisione definitiva per sognare in grande.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni sul fronte calciomercato. Le big italiane continuano a monitorare attentamente nuovi profili di spessore internazionale: spunta la nuova svolta dalla Premier League. Blitz nel campionato inglese per anticipare così anche il Milan, che ha messo nel mirino diversi profili interessanti per puntellare l’attacco rossonero.

Calciomercato, sbarca in Serie A: l’assalto in casa Inter

Una nuova mossa vincente per chiudere subito la trattativa con il top club inglese. Conosciamo subito gli ultimi dettagli provenienti dalla Premier League: l’Inter vuole subito puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Come svelato in esclusiva dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, l’Inter è pronta a soffiare al Milan l’attaccante francese, Jean-Philippe Mateta, che ha attirato numerosi interessanti delle big europee dopo la stagione al Crystal Palace. Classe 1997, ha realizzato complessivamente 17 gol con il top club inglese: ora la società nerazzurra dovrà pensare anche alle prossime mosse di calciomercato.

Saranno settimane intense in casa nerazzurra. Secondo quanto riportato dal portale TeamTalk, il Palace starebbe pensando di cedere il proprio attaccante, autore di una stagione da urlo, per circa 35 milioni di euro. L’Inter ci sta pensando in vista della prossima stagione con gli addii immediati di Arnautovic e Correa. Taremi dovrebbe restare ancora in maglia nerazzurra dopo il suo arrivo a parametro zero: spunta il nuovo affare dalla Premier League per sognare sempre in grande.

Nelle ultime ore è stato accostato anche l’attaccante olandese del Manchester United, Joshua Zirkzee, che potrebbe tornare subito in Serie A. Spunta la nuova decisione a sorpresa per puntellare il reparto offensivo di Simone Inzaghi: tutto può cambiare velocemente con la mossa vincente del presidente Beppe Marotta.

Tutto si deciderà soltanto dopo la finale di Champions League che si disputerà a Monaco di Baviera il 31 maggio. Successivamente Lautaro e compagni saranno impegnati nel Mondiale per Club per un rush finale stagionale da applausi senza dimenticare la lotta Scudetto con il Napoli. Mateta è il nuovo profilo a sorpresa per rinforzare la rosa nerazzurra.