Milan, affare a centrocampo: il sostituto di Reijnders

Il Milan potrebbe così mettere a segno un nuovo colpo da urlo. Un affare a centrocampo per il sostituto di Reijnders: ecco il momento decisivo per sognare in grande

Le prossime settimane saranno decisive per mettere serenità all’interno della società del Milan. La dirigenza rossonera dovrà prendere varie decisioni importanti per conoscere il nuovo progetto tecnico in ottica futura. Spunta la nuova operazione con il club inglese: può arrivare subito.

La dirigenza del Milan è ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Tutto si deciderà soltanto dopo la finale di Coppa Italia: Conceicao potrebbe regalare un secondo trofeo in stagione. Sarebbe un risultato inaspettato dopo i numerosi risultati negativi collezionati in Serie A. Ecco la nuova decisione anche sul fronte calciomercato in caso di addio di Reijnders: spunta il nuovo annuncio.

Calciomercato, spunta l’affare rossonero: arriva subito a centrocampo

Novità importanti in casa Milan per allestire una rosa sempre più competitiva. Può arrivare subito in Serie A: spunta l’intreccio decisivo con il noto fratello campione a livello mondiale.

Come svelato dal portale di calciomercato, Transferfeed, il Milan ha messo nel mirino il giovane centrocampista del Sunderlan, Jobe Bellingham, fratello del più note Jude. Anche il Borussia Dortmund si è già mosso per chiudere subito la trattativa con il club inglese: il talento dell’Under 21 è pronto ad essere protagonista in campo internazionale emulando la carriera del fratello. Il centrocampista classe 2005 non vede l’ora di firmare per un prestigioso club europeo: anche l’Inter si è fatto avanti per chiedere informazioni.

La società rossonera dovrà prima valutare la cessione o meno del giocatore olandese Reijnders, accostato nelle ultime settimane al Manchester City. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande con la svolta in Serie A. Il fratello di Bellingham si è messo in luce con la maglia del Sunderland in questa stagione: ecco l’intreccio in ottica futura.

Un nuovo intreccio decisivo per continuare a rivoluzionare la rosa a disposizione del prossimo allenatore. Sergio Conceicao si giocherà tanto nella finale di Coppa Italia: in caso di vittoria, la permanenza potrebbe salire di quotazione dopo gli ultimi mesi interessanti. Al suo arrivo subito ha trionfato con il trionfo della Supercoppa italiana superando nei minuti finali i cugini nerazzurri: in campionato non c’è stata la svolta, ma l’Europa League resta l’obiettivo principale dei rossoneri.