Conte arriva con il nuovo ds: addio Napoli, svolta in Serie A

Ore decisive per conoscere il futuro di Antonio Conte. Spunta la nuova destinazione in Serie A, c’è la svolta grazie all’arrivo del nuovo ds

L’allenatore del Napoli è concentrato sulle prossime sfide di campionato. Lukaku e compagni cercheranno di mantenere il vantaggio sull’Inter: un punto d’oro per centrare lo Scudetto. Nessuno lo avrebbe potuto pronosticare ad inizio stagione, ma il lavoro di Antonio Conte è sotto gli occhi di tutti.

Una nuova strategia di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte. Saranno settimane intense per conoscere il suo futuro: il presidente De Laurentiis cercherà di blindarlo per accontentarlo anche sul fronte calciomercato con diversi top acquisti. Una nuova svolta per puntare in alto: arriverà la decisione definitiva dopo le ultime due sfide di Serie A.

Calciomercato, la svolta per Conte: c’è il nuovo ds

Il futuro di Antonio Conte resta uno degli argomenti più discussi negli ultimi giorni. L’allenatore del Napoli cercherà di capire le reali intenzioni del presidente De Laurentiis per poi prendere una decisione definitiva.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Antonio Conte è il primo nome sulla lista dei desideri della Juventus. Dopo le dimissioni di Francesco Calvo, Giorgio Chiellini è sempre più vicino a ricoprire un nuovo ruolo in società. Pronto anche l’arrivo di Massara per lavorare al fianco del direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli.

L’attuale allenatore del Napoli dovrà prendere una decisione in tempi brevi dopo le ultime sfide di Serie A. Conte ha riportato subito in alto la squadra azzurra che ora sogna di aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia. Un duello a distanza davvero affascinante con l’Inter che giocherà anche la finale di Champions League contro il PSG il 31 maggio.

Saranno settimane intense per conoscere il futuro di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è subito tornato protagonista in Serie A: ecco la mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici. La Juventus non vede l’ora di tornare a lottare per lo Scudetto dopo alcune stagioni da dimenticare.

Ora i bianconeri sperano di centrare la quarta posizione in classifica per qualificarsi alla prossima edizione di Champions League. Il primo nome è quello dell’attuale allenatore azzurro, ma tutto può cambiare in futuro. Ora la palla passerà anche al presidente De Laurentiis che cercherà di convincere lo stesso Conte a restare sulla panchina azzurra.