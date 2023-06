Juve o Fiorentina in Conference? Attesa finita, pronto il ricorso

Juventus o Fiorentina in Conference League? E’ questo il dilemma. Ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che sarà il futuro di delle due squadre italiane in vista delle decisione Uefa.

Momento particolare questo per il calcio italiano. E’ stata una stagione lunga fatta di decisioni, sentenze e ricorsi e ora è pronta una nuova scelta che verrà fatta per cambiare le sorti dei club di Serie A.

Un clima non facile attorno a tutto quello che sta accadendo e riguarda la Juventus. Perché il club bianconero deve fare i conti con diverse decisioni e sentenze che possono coinvolgere anche la Fiorentina.

Conference League 2023/24: Juve o Fiorentina qualificata?

Non è più un segreto ormai sul club che si qualificherà per la prossima stagione in Conference League tra Juventus e Fiorentina. O meglio, resta un segreto al momento capire chi potrà giocare questa competizione Uefa il prossimo anno, ma l’argomento è ben noto a tutti. Perché si continua a parlare di quello che è accaduto alla Juve riguardo la questione del Fair Play Finanziario e per questo motivo dovrà essere presa la decisione nei confronti del club di poter anche non partecipare alle competizioni Uefa per i prossimi anni.

Di sicuro si discute su un anno almeno e sarà il prossimo, quello che la Juventus dovrebbe giocare in Conference League per aver chiuso al 7 posto in classifica di Serie A appena conclusa (solo per i 10 punti di penalizzazione o sarebbe stata certa la qualificazione in Champions League). Allo stesso tempo però si parla molto di quello che potrebbe essere deciso nei confronti dei bianconeri. Perché ci sono ancora tanti casi che riguardano proprio il club bianconero sul tema dei FFP. Ora la Uefa dovrà pronunciarsi su eventuali provvedimenti contro la Juve che possono anche favorire la Fiorentina di Commisso.

I viola hanno perso 2 occasioni per qualificarsi in Europa. Ottavo posto in campionato a seguito di un inizio di stagione a rilento, poi un girone di ritorno da urlo. Allo stesso tempo il club allenato da Italiano è arrivato in Finale di Conference League e di Coppa Italia che avrebbero dato l’accesso alla prossima Europa League. Ma c’è stata una doppia beffa nelle due finali giocate alla grande. Ora però c’è un’altra via, quella dell’esclusione della Juve dalle Coppe.

Juventus esclusa dalle Coppe: pronto il ricorso

Secondo quanto rivelato dall’edizione di Tuttosport la Juventus può essere esclusa dalla Conference League da parte della Uefa che ha ritardato la decisione. Arriverà entro metà mese di luglio. A quel punto, il club bianconero avrà tempo per difendersi.

Infatti, in caso di squalifica dalle Coppe per la Juve ci sarà modo di presentare ricorso contro la Uefa e la decisione del Tas arriverà entro il 31 luglio. Non si potrà andare oltre per decretare quella che sarà la prossima Conference League.

Conference League: Juve o Fiorentina

L’attesa ormai è finita, le date sono certe e chiare a tutti con tifosi di Juventus e Fiorentina che sperano così come le loro società. Non ci sarà altro tempo, anche perché il 7 agosto ci saranno i sorteggi per i play off di Conference League e a settembre i gironi.