Un colosso nella big di Serie A: Goretzka firma a giorni

Leon Goretzka è il nome su cui si sta concentrando il calciomercato della big di Serie A che intende sbaragliare la concorrenza.

Il centrocampista tedesco è in uscita dal Bayern Monaco e sta diventando un nome importante per le big del nostro campionato che vogliono migliorare la rosa. Ha fatto benissimo negli anni a Monaco di Baviera, diventando anche titolare della Germania che ha vinto tutto ed è perno fondamentale per la sua Nazionale. Ma nel gioco del ringiovanimento del club tedesco, è anche lui in uscita.

Leon Goretzka in Serie A sarebbe un colpo clamoroso per tutte le big, perché garantisce solidità e grande qualità al campionato italiano.

Calciomercato, affare Goretzka: è sempre più vicino

Il calciomercato delle squadre di Serie A è entrato nel vivo a pochi giorni dall’inizio del campionato. Non tutte sono riuscite a rinforzarsi come avrebbero voluto e ora stanno provando ad accelerare per portare in Italia colpi di livello straordinario per far tornare il nostro calcio ai livelli di un tempo.

Il mercato delle italiane è stato certamente oscurato da quello dell’Arabia Saudita, che proprio dalla Serie A ha pescato nomi di primo livello e li ha portati in Medio Oriente.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, ora Leon Goretzka sembra pronto a sbarcare in Italia.

Calciomercato Juventus: colpo Goretzka per la mediana

La Juventus sta studiando il colpo Leon Goretzka per il centrocampo. I bianconeri hanno bisogno di nomi nuovi che possano garantire risultati importanti alla società bianconera. Le ultime stagioni sono state poco felici dal punto di vista dei trofei e del gioco espresso e, ora, si vuole tornare grandi.

Secondo quanto riferise Sky Sport Germania, infatti, sono iniziati giorni fa i sondaggi e i contatti tra la Juventus e il Bayern Monaco per Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, dotato di grande forza fisica e una grande intelligenza tattica, oltre che di ottima qualità tecnica, sarebbe il desiderio principale di Massimiliano Allegri per il centrocampo.

Unisce talento a tanta esperienza: connubio perfetto per far felice Allegri che spesso ha scelto profili molto esperti per affidargli i ruoli principali. Goretzka potrebbe essere il sacrificio del Bayern Monaco che ha anche bisogno di incassare dalle cessioni prima di tornare ad acquistare.

Goretzka – Juventus: dubbio sulle coppe europee

Leon Goretzka sarebbe il colpo perfetto per la Juventus. Ha le qualità giuste per fare benissimo in bianconero e i prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per provare a chiudere l’affare. È un nome fatto da Allegri che lo stima tanto e lo vede come il jolly perfetto per il centrocampo.

Il problema più grande per l’affare Goretzka Juventus è legato alle coppe europee. Il centrocampista tedesco non è troppo convinto di restare fuori dalla Champions League per (almeno) una stagione e sarebbe disposto all’addio solo se il Bayern Monaco gli comunicasse di volerlo rimpiazzare.