Inter in Trattativa per Ruben Dias: Un Possibile Colpo Top alla Chivu in Vista dell’Addio di Bisseck

Un filo di voci corre lungo Viale della Liberazione e si intreccia con i sogni di San Siro: l’Inter fiuta l’occasione in difesa, accarezza l’idea del grande salto e misura ogni passo come chi sa che, a volte, basta un colpo giusto per cambiare la stagione.

La questione nasce da un incrocio semplice: possibile addio di Yann Bisseck e necessità di alzare subito il livello della retroguardia. La dirigenza nerazzurra ascolta il mercato, valuta profili, pesa costi e benefici. Qui entra in scena un nome che da solo sposta gli equilibri: Rúben Dias. Non c’è alcuna conferma ufficiale di una trattativa in corso. Ma il ragionamento interno è chiaro: se si apre una finestra, l’Inter vuole farsi trovare pronta.

C’è un precedente che fa brillare gli occhi ai tifosi: il “colpo alla Chivu”. Estate 2007, difesa da perfezionare, scelta di qualità, investimento ragionato e impatto immediato. Cristian Chivu divenne un tassello identitario, elegante e affidabile. L’eco di quella mossa riecheggia oggi nella ricerca di un centrale che porti leadership, pulizia d’intervento e carisma silenzioso.

A metà di questa storia, però, arriva il punto caldo: l’idea di un’operazione “alla Akanji” con il Manchester City. Tradotto: un affare d’opportunità, rapido e a condizioni sorprendenti rispetto al valore tecnico del giocatore. Nel 2022, Manuel Akanji passò al City per una cifra contenuta, complice un incastro favorevole e un tempismo perfetto. Replicare quel copione con Dias sarebbe un colpo di teatro. Ma è anche la parte più complicata del disegno.

Perché proprio Rúben Dias

Parliamo di un difensore che ha guidato una linea a livelli d’élite. Il City lo ha acquistato dal Benfica nel 2020 per circa 68-71 milioni, lo ha messo al centro del progetto e con lui ha vinto Premier League in serie e una Champions League. È stato premiato come calciatore dell’anno nel 2021 in Inghilterra: dati che non hanno bisogno di effetti speciali. Dias porta letture preventive, tempi giusti, gioco aereo, conduzione pulita. In Serie A, dove i dettagli contano, questo pacchetto vale oro. L’Inter ragiona su come affiancarlo a chi c’è, su come farlo parlare la stessa lingua tattica dei braccetti e su quanto potrebbe accelerare la crescita dei giovani in rosa.

La pista “alla Akanji”: fattibile o suggestione?

E qui serve onestà. L’ipotesi “sconto” con il City è, oggi, più una suggestione che una strada tracciata. Dias ha un contratto lungo e un ingaggio d’élite. Per renderla praticabile servirebbero condizioni eccezionali: apertura del club inglese, formula creativa (rateizzazioni, bonus, magari una componente di prestito oneroso), condivisione degli oneri salariali. Non risultano, al momento, segnali concreti in tal senso. L’Inter lavora di fino, allineando numeri e ambizioni: sostenibilità del bilancio, gestione del monte ingaggi, coerenza con gli obiettivi sportivi.

Intanto, la posizione su Bisseck resta il vero interruttore. Se partirà davvero, lo farà per un’offerta importante. In quel caso, la società dovrà scegliere: investire su un profilo top subito o distribuire la spesa su più pedine. Qui l’insegnamento di Chivu pesa: un solo nome giusto può cambiare geometrie e umore dello spogliatoio.

C’è un’immagine che resta: la Scala del calcio, le luci d’agosto, una maglia che brilla e un centrale che esce palla al piede con la naturalezza di chi si fida del proprio istinto. È questa la traiettoria emotiva che il tifoso immagina. La domanda, allora, è semplice e grande: il mercato regalerà un’altra storia da raccontare tra dieci anni, come quella di Chivu? O la magia starà nel trovare, ancora una volta, l’occasione giusta al momento giusto, magari quando nessuno se l’aspetta davvero?