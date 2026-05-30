Inter nel Fantacampionato 2025-26: Classifica dei Migliori e Peggiori Giocatori secondo la Fantamedia Gazzetta

Un blocco nerazzurro che ha fatto scuola al Fantacalcio e qualche voto che ha fatto discutere per giorni: l’Inter 2025-26, vista con gli occhi della Fantamedia, racconta fedeltà, trappole e picchi da capitano. Qui proviamo a metterle in fila, senza sconti.

Prima una nota chiara: i dati completi e definitivi della Fantamedia Gazzetta 2025-26 non sono pubblici in forma consolidata per ogni lega. Dove mancano numeri certi, evito di inventare: segnalo tendenze e profili che, in modo verificabile, pesano davvero sulla tua squadra. Perché la Fantamedia non mente: somma il voto in pagella e i bonus/malus (gol, assist, rigori segnati o sbagliati, ammonizioni, espulsioni, autogol). E fa la differenza tra una domenica normale e un turno che ti cambia la classifica.

Come leggere la Fantamedia Gazzetta

La Fantamedia Gazzetta è il tuo faro. Un 7 con gol vale tanto: 7 + 3 = 10. Un 6,5 con ammonizione pesa: 6,5 – 0,5 = 6. Il portiere col clean sheet alza la media; un rigore parato può trasformare il turno. Nei blocchi solidi come l’Inter, le pagelle “pulite” contano: pochi errori, tanti 6,5, qualche picco da 8. Per i fantallenatori, questo vuol dire stabilità. Poi ci sono i dettagli che spostano: chi batte i rigori, chi i piazzati, chi crossa di più, chi accumula malus.

Sul piano tattico, l’Inter degli ultimi anni ha retto su possesso, ampiezza sugli esterni, densità in area. Tradotto per la Fantamedia: esterno sinistro generoso di cross e assist, seconda punta associativa che vede la porta, centrali attenti con pochi cartellini, e un portiere protetto da una linea che concede poco. Non è poesia, è abitudine: quello che al lunedì ti tiene su anche quando gli altri crollano.

Chi sale e chi scende: la classifica “operativa” nerazzurra

Migliori per Fantamedia (profili-tipo)

Il rigorista titolare: è il totem. Anche con un 6, il rigore trasformato ti porta a 9. Se la squadra crea, lui capitalizza. Fascia di capitano consigliata nelle giornate tese.

L’esterno mancino sui piazzati: cross, angoli, qualche punizione. Somma 6,5 di base + assist ricorrenti. Le sue domeniche sono da 7/7,5 silenziosi.

La seconda punta che lega il gioco: prende buoni voti, vede la porta, porta +3 e spesso pure il +1 dell’assist. È il moltiplicatore nascosto della tua rosa.

Il portiere del blocco: pochi interventi spettacolari, molti turni da 6,5 con porta inviolata. In doppia cifra di clean sheet stagionali, la Fantamedia vola.

Il centrale pulito: anticipo, letture, zero isterismi. Quando la squadra domina, il suo 6,5 è quasi automatico.

Peggiori per Fantamedia (attenzioni)

Il braccetto troppo aggressivo: ottimo in campo, ma tra falli e ammonizioni rischia il 5,5 di routine. Se non porta bonus, frena la tua media.

Il mediano da battaglia: corre, spezza, prende gialli. Senza bonus offensivi, la sua Fantamedia resta piatta.

L’esterno in rotazione: alternanza coppe-campionato, subentri, minutaggi monchi. Il 6 di partenza diventa 5,5 quando arriva il malus.

La punta di servizio senza rigori: lavoro sporco, pochi tiri, voti onesti. In leghe equilibrate può costare punti proprio perché non sblocca con bonus.

Questa non è una lista di nomi, è una mappa. Dove i dati ufficiali 2025-26 saranno chiari, la “classifica” si riempirà di numeri; intanto, riconosci i profili e muoviti di conseguenza. Alla fine, la classifica del tuo campionato si scrive così: una scelta prudente quando tutti forzano, o un coraggio misurato quando il calendario ti chiama. Tu, davanti alla formazione, cosa vedi davvero? Il rischio o il voto che sta per salire?