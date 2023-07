Inter, Inzaghi lo accoglie dai bianconeri: Allegri beffato

Il calciomercato dell’Inter è uno dei più attivi per la Serie A: i nerazzurri ora strappano un colpo alla Juventus, Allegri è stizzito.

Il calciomercato dell’Inter è già iniziato ed è caldissimo in vista dell’estate: colpo straordinario che si può chiudere nelle prossime ore. I nerazzurri stanno provando a migliorare la rosa ma sta vivendo anche un momento in cui serviranno cessioni eccellenti per finanziare il mercato in entrata.

L’Inter vuole beffare la Juventus e regalare a Simone Inzaghi un colpo d’oro che fa arrabbiare Massimiliano Allegri. Il Derby d’Italia è incandescente anche sul mercato, e dopo il colpo Frattesi, Marotta e Ausilio non intendono fermarsi.

Calciomercato Inter: colpo che beffa la Juventus

Il calciomercato dell’Inter può regalare ancora molte sorprese per l’estate. Ci sono possibilità di addio molto importanti dopo Brozovic e nonostante la qualificazione in Champions League non sono stati dimenticati i fantasmi del passato che non dovranno mai più tornare. Troppi infortuni e pochi ricambi hanno portato Simone Inzaghi a chiedere innesti di spessore in ogni ruolo.

Il futuro è tutto da scrivere, ci sono ancora delle situazioni da dover risolvere e tanti accordi da dover chiudere nel giro di poche ore. In casa Inter è previsto l’addio di qualche altro campionr, anche se il piazzamento finale permette a società e dirigenza di rifiatare.

L’obiettivo dell’Inter è strappare il colpo alla Juventus: Simone Inzaghi accoglie il bianconero e fa andare su tutte le furie Massimiliano Allegri.

Inter, tutto su Holm: contatti con lo Spezia

L’Inter vuole migliorare tutti i ruoli e dopo aver chiuso il colpo Frattesi guarda ancora in Italia per regalare a Inzaghi le pedine mancanti. I nerazzurri hanno urgente bisogno di un nuovo esterno destro che possa affiancare Denzel Dumfries nel ruolo di centrocampista a tutta fascia e hanno scovato l’obiettivo giusto per l’estate.

Emil Holm piace all’Inter. I nerazzurri hanno individuato nell’esterno dello Spezia il nome utile da portare alla corte di Inzaghi per completare il reparto. Secondo quanto riferisce Sky Sport ci sono stati contatti nelle ultime ore tra la dirigenza dell’Inter e quella dello Spezia per capire la fattibilità dell’affare.

Holm all’Inter significherebbe strappo totale alla Juventus. I bianconeri stanno seguendo lo svedese classe 2000 da qualche settimana e ora i nerazzurri stanno tentando lo strappo decisivo.

Holm colpo per l’Inter: le cifre

Holm è diventato il primo nome sulla lista dell’Inter. L’esterno svedese è appena retrocesso con lo Spezia ma le sue qualità sono da Serie A e accoglierebbe volentieri l’approdo in nerazzurro per crescere ancora di più e fare il definitivo salto di qualità.

L’Inter vuole Holm ma lo Spezia è bottega cara. Il club ligure ha intenzione di cederlo solo di fronte ad offerte di cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La società bianconera chiede non meno di 8 milioni per privarsi dell’esterno destro.