Rifiuta tutte le altre offerte: Milinkovic ha scelto dove giocherà

Con un contratto in scadenza nel 2024, Milinkovic-Savic sarebbe pronto a cambiare aria. Se dovesse terminare ora l’avventura alla Lazio, il centrocampista avrebbe scelto il suo futuro

Uno dei giocatori più richiesti della Serie A è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo di proprietà della Lazio ha diverse offerte di mercato, sia dalla Premier League che da alcuni club del campionato italiano.

Milinkovic ha un contratto in scadenza a giugno del 2024 e difficilmente verrà rinnovato, almeno per ora. Nel frattempo, il centrocampista sarebbe pronto per una nuova avventura ed alcune compagini hanno già proposto offerte ufficiali alla Lazio.

Dal canto suo, Milinkovic-Savic, avrebbe le idee chiare già da qualche stagione a questa parte. Il classe 1995, infatti, ha da sempre preferito la Juventus come destinazione ideale post-Lazio e sarebbe rimasto, ancora tutt’oggi, di quest’avviso.

Il centrocampista serbo in passato ha giocato per il Vojvodina e per il Genk, prima che venisse acquistato dalla Lazio per 12 milioni di euro nell’estate del 2015. Con la maglia biancoceleste, Savic ha totalizzato 69 reti in 341 apparizioni totali. Nell’annata appena terminata, invece, ha collezionato 47 presenze condite da 11 gol tra Serie A, Coppa Italia, Europa League e Conference League. In otto stagioni con la maglia del club della capitale, ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

Milinkovic-Savic e il sogno Juventus che può diventare realtà

Sono ormai varie stagioni che il nome di Milinkovic-Savic viene accostato puntualmente alla Juventus ma alla fine di ogni sessione di calciomercato, il centrocampista resta, come al solito, alla Lazio.

Quest’anno, però, il destino del serbo potrebbe realmente essere diverso. Il centrocampista, come abbiamo già detto precedentemente, ha un contratto in scadenza l’anno prossimo e per una cifra ragionevole la Lazio sarebbe disposta a lasciarlo partire.

La volontà di Milinkovic è chiara: in Italia, almeno per il momento, accetterebbe un’offerta soltanto dalla Juventus, nonostante il serbo sia stato corteggiato dell’Inter che poi avrebbe virato su altri profili come quello di Frattesi.

La Juve, però, ha da poco rinnovato il contratto di Rabiot e difficilmente potrà permettersi un altro ingaggio pesante come quello richiesto da Milinkovic. Inoltre, il club bianconero, prima di affondare l’eventuale colpo-Savic, dovrebbe comunque cedere alcuni esuberi a centrocampo rimasti in rosa, quali Arthur, Zakaria e McKennie che non fanno più parte del progetto bianconero.

La Lazio, per cedere il suo top player, potrebbe chiedere una cifra non troppo superiore ai 30/35 milioni di euro, soprattutto in virtù del contratto in scadenza del serbo. Sono ore di riflessione per la società bianconera che potrebbe chiudere il colpo da un momento all’altro ma prima c’è da mettersi d’accordo con la Lazio e cedere alcuni giocatori in sovrannumero a centrocampo.