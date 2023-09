Inter, Inzaghi lo vuole: scelto il nuovo attaccante

Simone Inzaghi ha scelto il nuovo attaccante per la sua Inter: lo vuole a tutti i costi, già da gennaio

In casa Inter si inizia a guardare già al mercato di gennaio, quando potrebbero arrivare dei nuovi innesti.

Il reparto sotto osservazione è l’attacco, secondo in molti depotenziato rispetto l’anno scorso visto che dei nuovi innesti si contano giocatori esperti (come Sanchez e Arnautovic) e una scommessa alla prima esperienza in un top club europeo e in italia (come Thuram). Sotto i riflettori soprattutto le condizioni dell’attaccante cileno, rientrato in nerazzurro dopo un’annata al Marsiglia.

La carta d’identità inizia a farsi sentire per Sanchez e i problemi fisici iniziano ad essere sempre di più. Le condizioni dell’ex Udinese non sono delle migliori e deve prima risolverle per poi tornare in campo. Rappresenta un’incognita ma su cui Simone Inzaghi vuole contare come già capitato due anni fa. Ad ogni modo il tecnico piacentino si sta già guardando intorno e avrebbe messo nel proprio mirino un nuovo colpo da proporre alla dirigenza.

Probabile che l’Inter decida di tornare comunque sul mercato per prendere un attaccante. Se sarà quello voluto da Inzaghi è tutto da valutare. L’allenatore attento visore di vari giocatori è rimasto impressionato dall’avvio di stagione di Nikola Krstovic del Lecce e lo vorrebbe con se.

Inzaghi ha scelto il nuovo attaccante: lo vuole all’Inter

Il nazionale montenegrino classe 2000 si è subito reso protagonista con la nuova maglia giallorossa. Arrivato in Puglia a fine agosto ha realizzato già una rete contro la Salernitana nell’ultima partita prima della sosta. E in molti sono pronti a scommettere sulle sue qualità.

Si tratta di una scoperta di Corvino su assist di Vucinic. L’ex attaccante proprio del Lecce ha consigliato all’esperto dirigente l’ingaggio dell’attaccante suo connazionale. Potremmo trovarci di fronte ad un vero e proprio colpo.

Dunque anche Inzaghi è pronto a scommetterci a sua volta, facendo il suo nome alla dirigenza nerazzurra. Il prezzo potrebbe essere accessibile, ma sicuramente se dovesse fare bene in questi mesi con la maglia leccese il suo prezzo salirebbe notevolmente e non sarà facile strapparlo a Sticchi Damiani che da sempre si è mostrato molto attento ai giovani e sa tenerseli stretti almeno fino al termine della stagione.

Come già accaduto quest’estate, quando sono andati via alcuni giocatori importanti come Colombo, Ceesay, Hjulmand giusto per fare qualche nome. Ma il Lecce non si è perso d’animo e ha subito coperto la falla con altri giovani di sicuro avvenire. Uno di questo è proprio Krstovic, che in poche partite ha già mostrato cosa sa fare, tanto da essere già il principale candidato per fare lo stesso percorso al termine della stagione.