Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro alla Juventus del centrocampista Paul Pogba.

La vicenda doping rischia di compromettere il destino e la carriera di Paul Pogba. Il francese, che avrebbe assunto un integratore americano senza il permesso dello staff medico bianconero, è risultato positivo ai test antidoping dopo Udinese-Juventus. Una vicenda, questa, che rischia di compromettere il destino del centrocampista che adesso rischia di chiudere in anticipo la sua avventura alla Vecchia Signora. Ecco la decisione di Cristiano Giuntoli che, intanto, è a lavoro per sbloccare altri rinnovi in casa Juventus.

Le prossime settimane saranno decisive riguardo il destino alla Juventus del centrocampista Paul Pogba. Il giocatore, sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping, rischia dai 2 ai 4 anni anni di squalifica.

Juventus, quale futuro per Paul Pogba?

In casa Juventus tiene banco il caso Pogba: una vicenda assurda che ha causato un danno d’immagine al club bianconero e allo stesso calciatore francese che ha assunto, senza permesso dello staff medico juventino, un integratore americano che ha alterato le analisi dopo Udinese-Juventus.

Il francese è risultato positivo ai test antidoping, nelle analisi sono state trovate macchie di testosterone. Pogba rischia di mettere fine alla sua carriera, se tutto ciò dovesse essere confermato dalle controanalisi. I prossimi mesi saranno decisivi per l’esperienza in bianconero del calciatore.

Intanto, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus ha deciso di sospendere lo stipendio di Paul Pogba. Addirittura, i bianconeri sono pronti a rescindere il contratto con il centrocampista francese se dovesse arrivare una pesante squalifica che può andare da i 2 ai 4 anni. Giuntoli, che era già in contatto con gli agenti del ragazzo per abbassare lo stipendio, adesso ha il coltello dalla parte del manico: attenderà gli ultimi sviluppi prima di procedere.

Juventus, Giuntoli a lavoro per i rinnovi: Pogba verso la rescissione?

Entro fine 2023 la Juventus è intenzionata a chiudere gli accordi per i rinnovi di Chiesa, Rabiot e Vlahovic. L’idea della società è prolungare i contratti di questi calciatori che rappresentano il futuro del club bianconero. C’è attesa anche riguardo Paul Pogba che può già concludere la sua esperienza alla Juventus. La dirigenza, che ha già sospeso lo stipendio del giocatore, non ha escluso l’ipotesi di una rescissione visto che il giocatore non ha rispettato i contratti e assunto un farmaco senza il permesso dello staff medico bianconero. Il club nei prossimi mesi valuterà meglio la situazione.