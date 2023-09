Da 50 a 80 milioni, Vlahovic trova squadra

La punta in forza alla Juventus, Dusan Vlahovic, potrebbe abbandonare la nave bianconera in futuro: nuovo assalto a gennaio dalla Premier

Per la Juventus è fondamentale che Dusan Vlahovic sia in buona forma dal punto di vista psicofisico. Il bomber serbo, tolto il rigore sbagliato contro l’Empoli fra le mura del Castellani, si è reso protagonista finora di un’ottima partenza nel campionato di Serie A.

La voglia di riscatto è parecchia. Sembra che finalmente il classe 2000 sia riuscito a lasciarsi alle spalle i problemi causati dalla pubalgia, la quale non gli ha permesso di esprimere tutto il proprio talento all’interno del rettangolo verde di gioco. Nelle scorse settimane si è parlato molto di un suo possibile addio alla ‘Vecchia Signora’, specialmente per via dell’evidente mancanza di feeling calcistico tra l’attaccante di Belgrado e mister Massimiliano Allegri.

Quest’ultimo, dal canto suo, avrebbe preferito lavorare con un profilo alla Romelu Lukaku, ma allo stesso tempo è ben consapevole di avere a disposizione uno dei giovani più forti d’Europa. Vlahovic rappresenta un gioiello da conservare con cura: starà al trainer livornese trovare la chiave giusta per valorizzare al meglio le qualità del bomber serbo. A livello numerico l’ex Fiorentina è una vera e propria certezza.

I gol ce li ha nel sangue, gli serve solo un po’ di continuità. La compagine torinese non prenderà parte ad alcuna competizione europei nelle settimane a venire, ragion per cui Vlahovic potrà concentrarsi quasi esclusivamente sul fronte campionato, cercando di trascinare la squadra almeno fino alla qualificazione in Champions (obiettivo minimo).

Vlahovic in Premier a gennaio: scambio più soldi, la Juventus rilancia

Se le cose andranno bene, a quel punto si potrebbe anche iniziare a parlare di un rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, spalmando una parte del ricco stipendio a salire (da 7 a 10 milioni di euro netti all’anno, con picchi di 12,5 nell’ultima stagione).

Tale mossa rafforzerebbe il legame Juve-Vlahovic, abbassando i costi annuali del serbo tra ammortamento ed ingaggio. Ma l’ipotesi inerente ad un abbandono della nave bianconera rimane ancora viva. In tal senso, le voci sulla possibile partenza potrebbero riaprirsi già nella finestra invernale di gennaio.

Entrando più nello specifico, l’Arsenal targato Mikel Arteta potrebbe rituffarsi all’assalto dell’attaccante bianconero, considerando i problemi fisici di Gabriel Jesus. I ‘Gunners’ avanzerebbero un’offerta da 50 milioni di euro cash più il cartellino di Thomas Partey, una pedina che stuzzica da tempo la fantasia della ‘Vecchia Signora’.

Il club di Exor, però, chiederebbe nel caso una proposta da 80 milioni di euro senza contropartite tecniche. Difficile che l’Arsenal accetti di accontentare la Juventus. La pista andrà comunque monitorata, staremo a vedere.

