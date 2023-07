Inter, Inzaghi perde tutto: l’annuncio rovina i piani

Il calciomercato dell’Inter è uno dei più caldi dell’estate: molto presto ci saranno novità ufficiali e intanto è arrivato l’annuncio.

I nerazzurri hanno intenzione di ripetere la stessa stagione vissuta quest’anno, provando a migliorare ancora un po’, tornando in vetta anche in Serie A dopo una stagione in cui in campionato ci sono stati più momenti negativi che positivi. Simone Inzaghi ha chiesto miglioramenti in ogni reparto e la coppia Marotta Ausilio si è giù messa in moto per investire in maniera importante.

Per l’Inter sarà importante riuscire a mettere in piedi una rosa ancora più forte, nonostante gli addii illustri di Marcelo Brozovic, André Onana e Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, nuovo obiettivo per Inzaghi: le ultime

L’Inter sul calciomercato sta iniziando a muoversi in maniera importante per migliorare la rosa. La volontà è quella di ridurre ancora di più il gap con tutte le big europee e provare a mettere distanza rispetto alle altre società italiane e tornare a vincere anche in Serie A dopo una stagione poco felice.

I nerazzurri vogliono tornare subito grandi e per questo nelle intenzioni di Simone Inzaghi c’è la voglia di costruire una squadra che rappresenti al meglio il suo spirito. Ci sono molti tasselli da sistemare e anche altre cessioni da dover definire.

L’Inter è ancora un cantiere aperto e ci sono nomi nuovi sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Si guarda anche in Serie A per il colpo che potrebbe far felice Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Carlos Augusto dipende da Gosens

L’Inter segue il profilo di Carlos Augusto. L’esterno mancino del Monza è considerato uno dei calciatori emergenti più forti della Serie A e dopo la passata stagione ha attirato gli occhi di tutte le big del nostro campionato. I nerazzurri stanno pensando al brasiliano per completare la fascia sinistra e portare un altro calciatore esplosivo a disposizione di Simone Inzaghi.

L’innesto di Carlos Augusto dipende dalla cessione di Robin Gosens. Il tedesco ex Atalanta non ha vissuto un’esperienza positiva e felice in nerazzurro e in questa sessione di mercato va verso la cessione.

C’è il possibile ritorno in Bundesliga sullo sfondo ma non c’è ancora l’accordo con nessun club. E per questo motivo non è ancora stata avviata alcuna trattativa con il Monza per il cartellino del classe ’99.

Carlos Augusto Inter: Galliani spegne i riflettori

L’Inter segue Carlos Augusto ma al momento non c’è alcuna trattativa con il Monza per la riuscita dell’affare. Le volontà dei club potrebbero anche trovare un punto di incontro ma al momento non c’è nulla di concreto.

L’annuncio è arrivato da Adriano Galliani, che durante la presentazione della nuova maglia del Monza, ha parlato anche di calciomercato.

“In questo momento non ci sono trattative in piedi per Carlos Augusto”.